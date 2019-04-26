В Радбезі ООН засудили указ Путіна про видачу паспортів мешканцям ОРДЛО

«Це підриває суверенітет України».

Перед початком засідання Ради безпеки ООН в Україні 5 членів Радбезу з країн Євросоюзу, а також Італія, Нідерланди і Швеція прокоментували підписання президентом Росії указу про спрощений порядок отримання громадянства РФ жителями окупованій території Донецької і Луганської областей.

Про це повідомляється в Twitter ООН, інформує РБК-Україна.

«Перед початком засідання РБ ООН в Україні 5 членів Радбезу з країн Євросоюзу + Італія, Нідерланди і Швеція виступили зі спільною заявою: рішення Росії про видачу російських паспортів підриває суверенітет України і суперечить духу і букві Мінських домовленостей», - йдеться в повідомленні.

В Представництві України при ООН уточнили, що проти рішення РФ по паспортам в ОРДЛО виступили Німеччина, Франція, Велика Британія, Бельгія, Польща, Швеція, Італія та Нідерланди.