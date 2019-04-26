Радбез ООН: США пояснили Росії, що російські паспорти в ОРДЛО від санкцій точно не врятують

Рішення президента РФ Путіна щодо спрощеного надання російського громадянства жителям ОРДЛО - провокація.

Про це заявив в.о. постійного представника США в ООН Джонатан Коен, повідомляє Інтерфакс-Україна.

«США також засуджують рішення Росії полегшити прийняття російського громадянства українцям, які проживають на Донбасі. Це провокація. Росія інтенсифікує атаки на суверенітет й територіальну цілісність України, оскільки Донбас - це Україна», - сказав він.

За словами дипломата, такі дії підривають принципи Мінських угод.

«Санкції продовжать діяти до тих пір, поки Росія не виведе війська з Донбасу і не поверне Кримський півострів Україні», - сказав він.