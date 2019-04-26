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«Гібридні громадяни»: у МВС РФ впевнені, що мешканці ОРДЛО такі безсоромні, лицемірні падлюки, що їх вже від росіян не відрізнити

З Росії пенсіонерам ОРДЛО пояснили: паспорти – російські, але пенсія – від України. Або добровільна депортація до Ростова, Пензи, Кінешми…

Було у 2014-му нестримне бажання «умереть в России»? Ось за російські пенсійні рублі вас і поховають.


У Пенсійному фонді РФ заявили, що жителі Донбасу, які отримають російське громадянство, зможуть претендувати на російські страхові пенсії через старість лише в тому разі, якщо змінять місце проживання і переїдуть до Росії – на постійне місце проживання (ПМП).

«Російські пенсії громадянам, що постійно проживають в Україні, у тому числі в Донецькій і Луганській областях, не призначаються. У разі переїзду цих громадян на ПМП до Росії їх пенсійне забезпечення здійснюватиметься в загальному порядку за нормами законодавства нашої країни», - йдеться в повідомленні прес-служби ПФР, що надійшло в «Інтерфакс» (Interfax.ru) увечері в четвер, інформує Інтерфакс-Україна.

(Див. також інші рос. джерела з цього приводу – «Обком»).

Там пояснили, що у відносинах між Росією та Україною діє угода про пенсійне забезпечення від 13 березня 1992 року, яка ґрунтується на територіальному принципі. Згідно з ним, пенсії призначає і виплачує та країна, де постійно проживає людина - незалежно від того, російський чи український у неї паспорт.

Як відомо, у середу, 24 квітня, президент РФ Путін підписав указ, який дає можливість жителям окремих територій Донецької та Луганської областей України набувати російське громадянство в спрощеному порядку.


"ОБКОМ"

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26 Апреля 2019 08:38

 

 

Вибори позаду. Ви готові вибачитися і прийняти вибачення за ті образи, якими ми усі так щиро ділилися один з одним впродовж цих перегонів?

Ні, тому що мої опоненти – це вороги України (11)

Я людина не злопам’ятна: помстилася, забанила - та й забула (1)

Так, бо Великдень незабаром (0)

Зарано миритися – восени ще Верховну Раду обирати (8)

Вибори показали, ху із ху в моєму оточенні – і цей досвід я запам’ятаю (5)

Живемо за «Гамлєтом»: не можна мстить, повинні ми любити всіх… бо кожний з них – народ (3)

А я примудрився ні з ким не посваритися (7)

Введите, пожалуйста, цифры с рисунка:
АРХИВ ГОЛОСОВАНИЙ

 