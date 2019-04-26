У Зеленського вважають, що «Самопоміч» вдарила їх «під дих»

Разумков та його «недалекий родич» Анатолій Гриценко жорстко розкритикували законопроект фракції «Самопоміч».

Закон «Про президента», який пропонує ухвалити у парламенті «Самопоміч», обмежить можливості новообраного президента виконувати ті обіцянки, які він дав під час виборчої компанії.

Про це в ефірі передачі «Право на владу» (на каналі «1+1» Коломойського-Зеленського) заявив політтехнолог Зеленського Дмитро Разумков, повідомляє Главком.

«Закон про президента потрібний, але він повинен бути в рамках чинної Конституції. Той законопроект, який планують розглянути у парламенті і який є у загальному доступі, це дуже серйозне обмеження прописаних у Конституції повноважень президента України. Якби в рамках цього закону було усе, дароване Конституцією, ми б не заперечували», - сказав він.

За словами Разумкова, якщо приймуть закон «Самопомочі», Зеленський не зможе виконати свої передвиборчі обіцянки. «Це удар під дих не тільки Зеленському, а 73% його виборців, які сподіваються, що він виконає усі свої обіцянки», - наголосив політтехнолог.

У команді новообраного президента зазначили, що варто прийняти такий закон, який би не вимагав внесення змін у Конституцію України.

«Норми, які прописані у документі «Самопомочі» створюють напружену ситуацію і в суспільстві, і в політикумі», - заявив Разумков.

Чоловік громадянської позиції… вибачте, тобто - громадянської дружини батька Разумкова, лідер партія «Громадянська позиція»(о) – (оновлена «ЗаЗе») Анатолій Гриценко також жорстко розкритикував законопроект «Самопомочі».

В ефірі тієї ж програми «Право на владу» на телеканалі «1+1» Анатолій Гриценко, зокрема, заявив:

«Цей закон підступний. Він непрофесійний абсолютно. Цей закон неможна реєструвати, він не пройде Конституційний суд, Зеленський чи будь-хто інший не має права його підписувати – повинен заветувати. Чому? Він кардинально обмежує конституційні, я наголошую, повноваження президента».

Він наголосив, що документ передбачає позбавлення права глави держави права призначати голів МЗС і Міноборони, СБУ, служби зовнішньої розвідки та керівників областей, а запровадження надзвичайного стану перекладає на керівника уряду.

Гриценко обурився, що присутня в студії віце-спікер Оксана Сироїд відстоює цей законопроект.

«Ви знаєте, як юрист, що це суперечить Конституції. Тим не менше, проект з’явився. Як він міг такий з’явитись?», - запитав політик.

«Якби Парубій здуру поставив на голосування, і він пройшов у першому читанні – це була б катастрофа для країни. Це був би зразу конфлікт на рівному місці, причому авторства «Самопомочі», - заявив Гриценко.

У полеміці він звинуватив Сироїд у нечесності. Вона ж заперечила озвучені Гриценком претензії.

«Я бачу нещирість. При тому, що я з повагою ставлюся до «Самопомочі» і точно ми будемо разом у парламенті. Але щоб ми не робили таких нещирих кроків», - зауважив на це лідер «Громадянської позиції».

Гриценко додав, що законопроект про президента є помилкою, і її слід визнати. «Ось цим слід просто погодитися – і все. І забути цю тему надалі», - заявив він.

Віце-спікер Верховної Ради Оксана Сироїд 23 квітня оприлюднила свій законопроект «Про президента України», який передбачає суттєве зменшення президентських повноважень та передачу багатьох функцій уряду та прем’єр-міністру.

ДИВ. ТАКОЖ:

Анатолій Гриценко. «Розмова очі-в-очі»: «Сьогодні мав зустріч з Володимиром Зеленським…», 06 квітня 2019, УП.

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