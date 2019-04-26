Під чобітьми окупантів – під окупованою українською землею – учора загинули 4 людини щонайменше

На шахті «Східкарбон» у населеному пункті Юр'ївка, що на окупованих РФ районах Луганщині, 25 квітня стався вибух.

За попередніми даними, вибухнув метан, унаслідок чого загинули щонайменше 4 людини. Про це у коментарі Громадському повідомив голова Незалежної профспілки гірників України Михайло Волинець.

За його словами, аварія сталась близько 11 ранку 25 квітня.

За попередніми даними, витягнули тіла 4-х загиблих.

При цьому вибухи на шахті станом на 23 годину 25 квітня ще продовжувались: виділяється газ метан з вирубок.

М. Волинець Він також додав, що найближчий загін гірничорятувальної служби знаходиться на території, підконтрольній уряду України, у Лисичанську. Утім «влада» «ЛНР» вирішила звернутися до рятувальників у Росії — з Ростовської області, що за понад 200 кілометрів.

За даними російського агентства ТАСС, на шахту відправляють працівників МНС Росії. Інші росЗМІ констатують, що на шахті сталася «надзвичайна ситуація».

Шахта «Східкарбон» є єдиною міні-шахтою на території Лутугинського району Луганської області. З другого півріччя 2014 року у зв'язку з бойовими діями виробнича діяльність «Східкарбону» була припинена.

Проте з січня 2018 року шахта відновила виробничу діяльність, у минулому році видобуток вугілля становив 29 тисяч 868 тон.