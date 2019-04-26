ЄС теж зреагував на «спрощенців» ОРДЛО з російськими паспортами

У Європейському Союзі заявляють, що спрощене надання російського громадянства жителям окупованих районів Донецької та Луганської областей є ще одним посяганням на суверенітет України з боку Росії.

Відповідну заяву учора, 25 квітня, у Брюсселі зробив офіційний представник ЄС, повідомив Інтрефакс-Україна. «Підписання президентом Путіним указу, що дає право, зокрема, особам, які постійно проживають у деяких районах Донецької та Луганської областей України, подавати спрощену заяву на отримання російського громадянства, є ще одним посяганням на суверенітет України з боку Росії», - заявив він.

У ЄС вважають, що час прийняття такого рішення російською стороною - відразу після президентських виборів в Україні, які «продемонстрували сильну прихильність України демократії та верховенству закону, свідчать про намір Росії ще більше дестабілізувати Україну й загострити конфлікт».

«Ми очікуємо, що Росія утримається від дій, що суперечать Мінським угодам, і не перешкоджатиме повній реінтеграції територій, не контрольованих урядом, в Україні. Всі сторони мають повністю виконувати свої зобов'язання відповідно до Мінських угод», - наголосив офіційний представник.

Він також запевнив, що ЄС «залишається твердим у підтримці незалежності, суверенітету та територіальної цілісності України».