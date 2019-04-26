У імперії «канонічних скреп»: половина росіян не змогла пригадати, що це за свято таке – Пасха

Тільки 50% росіян знають, що святкують у Великдень. Про це учора, у Чистий четвер, на увесь хрещений світ оголосили соціологи та ЗМІ РФ.

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«Только 50 процентов россиян знают, что на Пасху верующие празднуют воскресение Христа.

Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на опрос ВЦИОМ.

Еще 32 процента опрошенных затруднились ответить на вопрос о смысле празднования. Шесть процентов россиян рассказали о дне рождения Христа на Пасху. По четыре процента респондентов уверены, что Пасха — это «просто великий христианский праздник» или день поминовения усопших. Три процента назвали Пасху «праздником окончания поста».

Опрос был проведен 24 апреля 2019 года путем телефонного интервью на всей территории России объемом 1600 респондентов. Погрешность для данной выборки не превышает 2,5 процента.

В этом году празднование Пасхи приходится на 28 апреля» (дякуємо, що і нам, українцям нагадали, кінець цитати – «Обком»).