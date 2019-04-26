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У імперії «канонічних скреп»: половина росіян не змогла пригадати, що це за свято таке – Пасха

Тільки 50% росіян знають, що святкують у Великдень. Про це учора, у Чистий четвер, на увесь хрещений світ оголосили соціологи та ЗМІ РФ.


Далі – мовою оригіналу:

«Только 50 процентов россиян знают, что на Пасху верующие празднуют воскресение Христа.

Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на опрос ВЦИОМ.

Еще 32 процента опрошенных затруднились ответить на вопрос о смысле празднования. Шесть процентов россиян рассказали о дне рождения Христа на Пасху. По четыре процента респондентов уверены, что Пасха — это «просто великий христианский праздник» или день поминовения усопших. Три процента назвали Пасху «праздником окончания поста».

Опрос был проведен 24 апреля 2019 года путем телефонного интервью на всей территории России объемом 1600 респондентов. Погрешность для данной выборки не превышает 2,5 процента.

В этом году празднование Пасхи приходится на 28 апреля» (дякуємо, що і нам, українцям нагадали, кінець цитати – «Обком»).


"ОБКОМ"

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26 Апреля 2019 11:35

 

 

Вибори позаду. Ви готові вибачитися і прийняти вибачення за ті образи, якими ми усі так щиро ділилися один з одним впродовж цих перегонів?

Ні, тому що мої опоненти – це вороги України (12)

Я людина не злопам’ятна: помстилася, забанила - та й забула (1)

Так, бо Великдень незабаром (0)

Зарано миритися – восени ще Верховну Раду обирати (8)

Вибори показали, ху із ху в моєму оточенні – і цей досвід я запам’ятаю (5)

Живемо за «Гамлєтом»: не можна мстить, повинні ми любити всіх… бо кожний з них – народ (3)

А я примудрився ні з ким не посваритися (7)

Введите, пожалуйста, цифры с рисунка:
АРХИВ ГОЛОСОВАНИЙ

 