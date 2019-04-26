Вклалися: ЦВК прийняла всі протоколи виборчих округів

Шлях до інавгурації нового президента та розпуску Верховної Ради майже відкрито.

Центральна виборча комісія прийняла протоколи про підсумки голосування у другому турі окружних виборчих комісій усіх 199 територіальних виборчих округів.

Про це повідомляє у Facebook Центрвиборчком, інформує Українська правда.

Останніми надійшли протоколи від виборчих округів № 121 (Львівська область) та № 185 (Херсонська область). Також комісія прийняла протокол з поміткою «Уточнений» окружної виборчої комісії ТВО № 77 (Запоріжжя). Крім того, на засіданні 26 квітня ЦВК прийняла, розглянула та оголосила протоколи 35 дільничних виборчих комісій про підрахунок голосів на закордонних виборчих дільницях.

Нагадаємо, учора Зеленський звинуватив Центрвиборчком у затягуванні оголошення результатів.

У комісії відповіли, що, згідно з законом, у них є 10 днів для встановлення результату і станом на 25 квітня ЦВК приймає протоколи від окружних виборчих комісій з «безпрецедентною швидкістю».

Від «Обкому»: Нагадаємо, у чому суть учорашніх претензій Зеленського на адресу ЦВК (див. Зеленський звинувачує ЦВК у змові проти себе: «Хтось від мене булаву ховає»):

«Що відбувається, я пояснюю, - пояснював учора Зеленський у відеозверненні, оприлюдненому на його сторінці в соцмережі Facebook. - ЦВК затягує офіційне оголошення результатів, щоб Верховна Рада могла затягувати дату призначення для інавгурації. Щоб інавгурація була після 27 травня. Чому? Щоб у президента Зеленського не було навіть можливості думати про розпуск Верховної Ради».

Деякі народні депутати, юристи та експерти останніми днями висловлювалися про те, що у новообраного президента буде можливість достроково розпустити Верховну Раду до 27 травня цього року, оскільки саме цього дня починається відлік останніх шести місяців терміну повноважень парламенту, в які президент уже не має права розпускати ВР.