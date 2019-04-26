У Росії кажуть, що не катували Олега Сенцова, а просто - «поставили до стінки»

І команди «Плі!» теж не було.

Мінюст РФ стверджує, що український політв'язень Олег Сенцов не піддавався жорстокому поводженню під час затримання, а зафіксовані у нього гематоми і садна мають «альтернативне походження».

Про це повідомляють «Медуза» і «Ведомости» з посиланням на відповідь Міністерства юстиції РФ Європейському суду з прав людини, де розглядається скарга Сенцова.

Його захист вважає, що зізнання інших фігурантів були отримані під тортурами, докази – сфабриковані, а судовий процес – політично мотивованим. ЄСПЛ поставив російській владі перелік питань з цього приводу.

Садна і синці у Сенцова росіяни пояснили тим, що під час арешту і обшуку режисер «на нетривалий час був притиснутий обличчям до стіни».

Росія також вважає, що питання про фальсифікацію доказів знаходиться поза компетенцією ЄСПЛ.

При цьому влада РФ наполягає, що звинувачення Сенцова розглядав «суд, створений на підставі закону», а вирок не був заснований на свідченнях, отриманих під тиском.

Нагадаємо, окупанти затримали українського режисера Олега Сенцова і активіста Олександра Кольченка в Криму 10 травня 2014 року за звинуваченням у підготовці терактів. Українці категорично відкинули усі звинувачення.

Кольченка засудили до 10 років позбавлення волі, Сенцова – до 20.

Режисер заявляв, що його катували співробітники ФСБ Росії.

Міжнародні організації визнали, що справа проти Сенцова й Кольченка є сфабрикованою, та виступили з критикою на адресу РФ, вимагаючи звільнити їх.

У травні 2018 року Сенцов оголосив голодування з вимогою звільнити всіх політичних в'язнів Кремля. Він відмовлявся від прийому їжі 145 днів і заявив про припинення голодування з 6 жовтня через загрозу примусового годування.

У грудні 2018 року Сенцову в Страсбурзі вручили премію імені Сахарова, нагороду замість нього отримала його сестра Наталія Каплан.