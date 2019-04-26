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ЦВК оголосить офіційні результати виборів наступного вівторка

Центральна виборча комісія планує оголосити результати другого туру виборів Президента 30 квітня, коли завершиться відведений законом термін для оскарження протоколів окружних виборчих комісій.


Про це Українським новинам повідомила секретар ЦВК Наталія Бернацька.

Як вже відомо, в п'ятницю, 26 квітня, ЦВК завершила прийом оригінальних паперових протоколів окружних комісій про підсумки голосування громадян на ділянках, склав протокол і оголосив підсумки виборів у закордонному виборчому окрузі і закрив безперервне засідання, що тривало з 22 квітня.

Наступним етапом має стати складання протоколу ЦВК про результати виборів Президента.

Зі слів Бернацької, підписання протоколу та офіційне оголошення результатів виборів заплановано на 30 квітня.

На уточнююче запитання агентства, з чим пов'язано чотириденне зволікання, секретар ЦВК пояснила, що необхідно вивчити протоколи окружних комісій, які надійшли в останні дні, а також дочекатися закінчення законного терміну для їх оскарження.

«Тільки сьогодні прийняті останні протоколи з мокрими печатками. Зараз ми їх будемо обробляти. Крім того, за законом на оскарження є 5 днів після підписання протоколу окружної комісією. Нам необхідно дочекатися, немає ніяких позовів. Сьогодні голова комісії направила до судів запити, щоб надати нам цю інформацію. Саме закінчиться 5-денний термін на оскарження останніх протоколів. Ми попросили надати нам інформацію на 10:00 30 квітня і орієнтовно о 12:00 30 квітня ми оголосимо результати», - пояснила вона.

За законом, ЦВК зобов'язана оголосити результати виборів не пізніше 1 травня.

Якщо вони будуть оголошені 30 квітня, то інавгурація обраного Президента має відбутися не пізніше 30 травня.

Нагадаємо, Центральна виборча комісія вважає, що звинувачення Володимира Зеленського у затягуванні оголошення результатів виборів президента для неможливість розпуску Верховної Ради є безпідставними і стверджує, що, навпаки, працює в безпрецедентно швидкому режимі.


"ОБКОМ"

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26 Апреля 2019 16:15

 

 

Вибори позаду. Ви готові вибачитися і прийняти вибачення за ті образи, якими ми усі так щиро ділилися один з одним впродовж цих перегонів?

Ні, тому що мої опоненти – це вороги України (12)

Я людина не злопам’ятна: помстилася, забанила - та й забула (1)

Так, бо Великдень незабаром (0)

Зарано миритися – восени ще Верховну Раду обирати (8)

Вибори показали, ху із ху в моєму оточенні – і цей досвід я запам’ятаю (6)

Живемо за «Гамлєтом»: не можна мстить, повинні ми любити всіх… бо кожний з них – народ (3)

А я примудрився ні з ким не посваритися (7)

Введите, пожалуйста, цифры с рисунка:
АРХИВ ГОЛОСОВАНИЙ

 