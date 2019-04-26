Екс-мер Києва Льоня «Космос» може летіти куди завгодно: Росія зняла санкції з Черновецького

Позбувся санкцій РФ і його син Степан.

Відповідна постанова, підписана прем’єром Росії Дмитром Медведєвим, оприлюднена на сайті Державної систему правової інформації, повідомляє Українська правда.

З попереднього документа про санкції мають виключити пункти 262, 297, 521 та 522.

Під двома останніми значаться колишній міський голова Києва Леонід Черновецький та його син Степан.

Крім того, судячи з документа, санкції знімають з Володимира Локотка, колишнього гендиректора «Нового каналу».

Останній в цьому списку – Володимир Крилов, 62-річний уродженець Азербайджанської радянської республіки.

Санкції передбачають блокування (заморожування) безготівкових грошових коштів, бездокументарних цінних паперів і майна на території Росії і заборона на перерахування коштів (виведення капіталу) за межі Росії.

Нагадаємо, раніше уряд Росії ввів санкції щодо 322 українських громадян і 68 компаній.

Черновецький був мером Києва з 2006-го до 2012 року. Зараз живе за кордоном.

У липні 2017 року ГПУ повідомила Черновецькому про підозру в зловживанні владою, а суд дав дозвіл на його затримання.

У вересні 2017 року екс-мера оголосили в розшук.

Черновецький фігурує у справі ГПУ про створення екс-президентом Віктором Януковичем злочинної організації та вчинення злочинів у паливно-енергетичному та банківському секторі економіки, сфері оподаткування та інших.