У Зеленського щось чули про зустріч Зеленського з прем’єром Гройсманом

У команді Зеленського підтвердили, що щось було. Здається, позавчора.

Про це розповів спікер штабу Володимира Зеленського Дмитро Разумков в ефірі 112 Україна, повідомляє Українська правда.

«Насправді така зустріч дійсно, за інформацією, яка у мене є, відбулася. Вона була, по-моєму, позавчора. На ній не обговорювалося робочих моментів або державної політики. Це була ознайомча зустріч чинного глави уряду і фактично вже обраного президента України, який вступить в свої конституційні повноваження після інавгурації», - розповів Разумков.

На питання чи були вони раніше знайомі, Разумков відповів:

«Я не готовий відповісти. Можливо, десь перетиналися, але якихось більш тісних взаємин не було», - сказав речник штабу Зеленського.

Раніше джерела УП розповіли, що Володимир Гройсман і Володимир Зеленський 24 квітня провели неформальну зустріч.

Раніше Гройсман заявив, що залишить команду президента Петра Порошенка і візьме участь у виборах до Верховної Ради з новою політичною силою. Також Гройсман сказав, що, якщо не буде ідеологічних розбіжностей, то він готовий співпрацювати із Зеленським після його інавгурації, а також з іншими гілками влади заради розвитку країни.