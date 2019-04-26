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Стан водопостачання у Донецькій області - жахливий: борг окупантів за воду сягнув майже 4 млрд гривень

Про це сьогодні повідомила прес-служба Міністерства тимчасово окупованих територій.


В релізі МінТОТ говориться:

«Критичний фінансовий стан КП «Вода Донбасу», яке забезпечує водою всю територію Донецької області зумовлений перш за все незаконними діями окупаційної адміністрації Російської Федерації і практично відсутністю оплати за воду з окупованої частини Донеччини.

Окуповані території споживають приблизно 75% від загального обсягу води, що надходить в населені пункти Донеччини.

З 1250 тис. куб. м, які щоденно постачаються на ці території, споживається там 950 тис. куб. м.

Частина води взагалі не обліковується.

З 2014 року борг тимчасово окупованих територій за водопостачання - близько 3,8 млрд грн», - говориться у повідомленні міністерства.

В деяких містах регіону введено погодинне постачання води. Проте навіть цей графік не порушується.

Зокрема, сьогодні КП «Покровскводоканал» (м. Покровськ, екс-Красноармейск) об’яснило мешканцям міста причині недотримання графіка постачання води так (цитуємо новину телекомпанії «Орбіта» мовою оригіналу):

«За истекшую рабочую неделю в Контактный центр Покровского горсовета поступило 143 обращения по поводу работы КП «Покровскводоканал». В том числе многие жаловались на несоблюдение графика почасовой подачи воды – с 5.00 до 10.00 утром и с 17.00 до 22.00 вечером. Об этом сегодня, 26 апреля, в ходе аппаратного совещания в горисполкоме сообщила руководитель Контактного центра Ольга Прокопенкова.

Перебои с водоснабжением, в частности, возникали в переулках Деповском, Транспортном, Даниила Галицкого (Димитрова), Братьев Климовых, на улицах Менькиной, Железнодорожной (Шота), Шмидта, Колосова, Садовой, Таманова, Ольшанского, 8 Марта, Прокофьева (Ленина), Почтовой (Социалистической), Кальмиусской (Розы Люксембург), Звездной (Октябрьской), проспекте Шахтостроителей, а также в нескольких домах микрорайона «Шахтерский».

Ситуацию прояснил директор водоканала Владимир Хижняк. По его словам, в некоторых районах возникали проблемы из-за того, что водопроводные сети не выдерживают перепадов технологического давления – так называемых гидроударов, связанных с частым отключением и включением насосного оборудования. Из-за этого в северной части Покровска была необходимость отключать насосные станции раньше, чем предусмотрено графиком…

В настоящее время рабочие занимаются ликвидацией порывов, чтобы в субботу перед Пасхой жители Покровска были обеспечены водой в течение всего дня – с 5.00 до 23.00» (кінець цитати).

Зрозуміло, що головна причина всіх цих негараздів – фінансова. За роки війни у прифронтових районах Донецької області накопичились і поглибились старі проблеми і без того зношеної інфраструктури. І відсутність розрахунків за воду зі сторони окупованих районів області лише доводить ситуацію до жахливо критичного рівня.

Про який регулярно нагадують обстріли бойовиками об’єктів комунальної інфраструктури (наприклад, 12 квітня було призупинено роботу одної фільтрувальної станції, а ще одну було переведена на резервне джерело води).


"ОБКОМ"

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26 Апреля 2019 21:48

 

 

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Ні, тому що мої опоненти – це вороги України (13)

Я людина не злопам’ятна: помстилася, забанила - та й забула (1)

Так, бо Великдень незабаром (0)

Зарано миритися – восени ще Верховну Раду обирати (8)

Вибори показали, ху із ху в моєму оточенні – і цей досвід я запам’ятаю (7)

Живемо за «Гамлєтом»: не можна мстить, повинні ми любити всіх… бо кожний з них – народ (3)

А я примудрився ні з ким не посваритися (9)

Введите, пожалуйста, цифры с рисунка:
АРХИВ ГОЛОСОВАНИЙ

 