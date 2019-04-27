Екстрадований з Німеччини екс-нардеп Крючков не тільки опинився на волі - а ще й з браслетом

Правоохоронці наділи електронний браслет контролю на колишнього депутата Верховної Ради, екс-голову правління ПРАТ «Холдингова компанія «Енергомережа» Дмитра Крючкова, який вийшов з-під варти під заставу у сумі 7 млн гривень.

Про це у п’ятницю Українським Новинам повідомив представник Нацполиции.

За його словами, браслет на екс-нардепа наділи після того, як він залишив СІЗО, - після внесення за нього застави.

Також він повідомив, що Крючков здав в Міграційну службу документи для виїзду за кордон.

Навесні 2018 року Крючков був затриманий в Німеччині за запитом України, однак потім був відпущений під заставу.

Проте 15 квітня 2019 р. Крючкова екстрадували до України, і у «Борисполі» його було затримано.

Солом'янський районний суд обрав запобіжним заходом для Крючкова, арешт на 45 днів і встановив в якості альтернативи заставу в 7 млн гривень.

Вже 19 квітня після внесення за нього застави його адвокатом екс-депутат вийшов на свободу.

Крючкова звинувачують у заволодінні 424 млн гривень коштів «Запоріжжяобленерго» і низки промислових підприємств Запорізької області під час підписання договорів про відступлення права вимоги боргу, що дозволяють «Енергомережі» стягувати на свою користь з промпідприємств заборгованість за поставлену електроенергію.