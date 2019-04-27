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«У Зеленського» попереджають: будувати домашні сонячні електростанції на землі ще зарано. Чи то навпаки – треба не зволікати з цім

Завчасними були радість і «почуття глибокого задоволення» від роботи депутатів Верховної Ради, що охопила позавчора чимало українців: боротьба за місце під сонцем і на землі для домашніх сонячних електростанцій місце ще триватиме.


Голова Асоціації споживачів енергетики та комунальних послуг Андрій Герус (тепер вже - один з членів-експертів «команди Зеленського») оприлюднив у Facebook таке звернення:

«До уваги усіх, хто вже розпочав будувати домашні приватні сонячні електростанції на землі.

Депутат Victoria Voytsitska зареєструвала Постанову, якою пропонується скасувати закон 8449-д, що забороняє такі домашні СЕС на землі. Малоймовірно, що така Постанова буде проголосована. Але до її голосування, закон не може бути підписаний спікером та президентом.

Очікується, що таке голосування буде 14 травня. Отже, це дає ще 3 тижні, щоб запустити домашні СЕС, які зараз у стадії будівництва. А в оптимістичному варіанті за цей час треба було б спробувати знайти якесь вирішення цього питання» (кінець цитати).

Нагадаємо, 25 квітня Верховна Рада в ході розгляду законопроекту про «зелені» аукціони у другому читанні відхилила правку щодо заборони встановлювати домашні сонячні електростанції на землі (див. Нардепи таки спромоглися знайти для домашніх сонячних електростанцій місце на землі).

Втім, у той же четвер Рада все ж таки заборонила встановлення домашніх сонячних електростанцій на землі, про що повідомив Інтерфакс-Україна: «Верховна Рада врахувала правку про ненадання «зеленого» тарифу наземним домашнім сонячним електростанціям (СЕС), затвердивши закон про «зелені» аукціони («Про внесення змін до деяких законів України щодо забезпечення конкурентних умов виробництва електричної енергії з альтернативних джерел енергії» №8449-д).

Під час розгляду документа правку було відхилено, проте в. о. голови Комітету ВР з питань паливно-енергетичного комплексу, ядерної політики та ядерної безпеки Олександр Домбровський напередодні голосування за законопроект знову виніс її на розгляд, і парламент усе ж затвердив її.

Отже, констатувала Економічна правда, нардепи запровадили умову отримання «зеленого» тарифу для СЕС потужністю до 50 кВт - установлення їх на дахах, фасадах будівель та інших капітальних спорудах. Умова почне діяти з 2020 року.

На сьогодні тариф на відпуск е/е в оптовий ринок для «домашніх» СЕС (їхня потужність - до 30 кВт, розміщення - без обмежень) становить 18 євроцентів, з наступного року він знизиться на 10%.

Як зазначив енергетичний експерт, співзасновник громадської організації Greencubator Андрій Зінченко, де-факто заборона встановлення домашніх наземних станцій на практиці призведе до того, що мало хто з українців зможе поставити СЕС більше ніж 10 кВт, оскільки на дахах не поміститься об'єкт більшої потужності.

На його думку, ситуації, коли деякі підприємці маніпулятивно встановлюють цілі «гірлянди» домашніх СЕС у покинутих селах, необхідно врегулювати іншим способом, а не забороною встановлювати всім домогосподарствам наземні сонячні панелі.

Нагадуємо, раніше міністр енергетики Ігор Насалик запропонував уряду ввести обмеження для встановлення в Україні домашніх приватних сонячних електростанцій потужністю до 30 кВт.

У листі, яке Міненерго направило на Кабінет міністрів, ідеться про те, щоб заборонити домашні СЕС встановлювати на землі, а можна було тільки на дахах або фасадах.

Міністр інформує Кабмін, що вже 7,5 тис домогосподарств поставили такі приватні СЕС загальною потужністю 160 МВт, і це «переросло у високорентабельний бізнес», тому державі слід ввести обмеження.

Міністерство енергетики та вугільної промисловості стверджує, що багато приватних СЕС в Україні зловживають та заробляють за рахунок інших споживачів.

За словами голови Асоціації споживачів енергетики та комунальних послуг Андрія Геруса, домашні приватні СЕС несуть найменше шкоди та найбільше користі для енергосистеми: середній розмір такої сонячної станції зараз становить 21 кВт, вони сприяють енергоефективності та розвивають середній клас - розмір інвестицій у такі проекти становить 15-20 тисяч доларів.

Експерт зазначає, що обмеження діятимуть на користь енергокомпанії ДТЕК Ріната Ахметова. За його словами, через обмеження українцям буде складніше самостійно виробляти е/е і доведеться «купувати дорого у Ахметова».


"ОБКОМ"

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27 Апреля 2019 09:16

 

 

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Ні, тому що мої опоненти – це вороги України (14)

Я людина не злопам’ятна: помстилася, забанила - та й забула (1)

Так, бо Великдень незабаром (0)

Зарано миритися – восени ще Верховну Раду обирати (8)

Вибори показали, ху із ху в моєму оточенні – і цей досвід я запам’ятаю (9)

Живемо за «Гамлєтом»: не можна мстить, повинні ми любити всіх… бо кожний з них – народ (3)

А я примудрився ні з ким не посваритися (10)

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АРХИВ ГОЛОСОВАНИЙ

 