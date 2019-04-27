Підпадаючий під люстрацію юрист ЗЕКоломойської команди заходив до свого знайомого голови КСУ потеревенити, але не про люстрацію

Голова Конституційного суду України Станіслав Шевчук визнав: було таке, приходив до мене Андрій Богдан. Ну так й що з того? – «Я знаю його більше 10 років!»… Нема питань, як то кажуть.

Радіо Свобода запросило до ефіру голову Конституційного суду України Станіслава Шевчука, щоб «прояснити ситуацію», а саме: з’ясувати, чому адвокат Зеленського приходив до КСУ?

17 квітня журналісти програми «Схеми» (спільний проект «Радіо Свобода» і телеканалу «UA:Перший») повідомили про те, що неформальний куратор штабу тоді ще кандидата в президенти Володимира Зеленського й адвокат олігарха Ігоря Коломойського Андрій Богдан 13 березня таємно відвідував Конституційний суд, який вирішує долю закону «Про очищення влади», і провів зустріч із головою суду Станіславом Шевчуком.

Шевчук підтвердив: зустрічалися.

«Ситуація, яка була після нашого рішення про незаконне збагачення, – піднялася велика хвиля. Кандидатові Зеленському поставили питання дипломати, що робити, яка позиція. Він (Богдан) з’ясовував, як вийти з ситуації, як ухвалити правильно новий закон. Бо КСУ не виступав проти цієї статі Кримінального кодексу про незаконне збагачення… Це було роз’яснення», – розповів Станіслав Шевчук.

Голова КСУ наголосив, що зустріч із Богданом не була таємною і вони обговорювали статтю про незаконне збагачення.

«Я знаю пана Богдана більше 10 років. Він – відомий адвокат, професіонал своєї справи. Щодо зустрічі – вона не була таємною», - заявив Шевчук, пояснивши, що Богдан попросив про зустріч через приймальню.

«Ситуація, яка була після нашого рішення про незаконне збагачення – піднялася велика хвиля. Кандидату Зеленському поставили питання дипломати, що робити, яка позиція. Він з’ясовував, як вийти з ситуації, як ухвалити правильно новий закон. Бо КСУ не виступав проти цієї статі Кримінального кодексу про незаконне збагачення... Це було роз’яснення», - стверджує голова КСУ.

Він також заявив, що з адвокатом Зеленського не обговорював закон про люстрацію.

«Про люстрацію ми не розмовляли. У нас ця справа (про люстрацію) слухається з 16 квітня 2015 року. Ми провели по цій справі порядку 20 засідань. Це дуже непросте рішення. Особливо після незаконного збагачення реакція нервова у суспільстві. Думаю, що найближчим часом знову повернемося до цього питання», - сказав Шевчук.