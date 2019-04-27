У Москві затримали екс-нардепа-«регіонала» Павла Климця – колишнього «короля донецької горілки»

Володар горілчаної компанії «Олімп» намагався у столиці РФ «порішати питання» своїх активів на окупованій РФ території Донбасу.

Про це повідомив російський «Коммерсант» (мовою оригіналу):

«В Москве следователями Следственного комитета России (СКР) задержан известный украинский бизнесмен Павел Климец. Он обвиняется в даче взятки в особо крупном размере. Кому и за что предприниматель, входящий в сотню богатейших людей Украины, пытался передать деньги, пока неизвестно. Однако, по некоторым данным, сам визит в Москву политика и мультимиллионера связан с его попыткой обсудить судьбу принадлежащих ему активов в Донбассе, контроль за которыми был им фактически утерян после начала боевых действий в 2014 году.

По данным информированных источников в силовых структурах, 51-летний Павел Климец был задержан в Москве по подозрению в даче взятки в особо крупном размере (ч. 5 ст. 291 УК РФ). Следователи СУ СКР по Центральному округу столицы в отношении бизнесмена и политика возбудили уголовное дело по соответствующей статье, а 12 апреля судья Марина Сырова, известная вынесением приговора по скандальному делу Pussy Riot, отправила господина Климца в СИЗО. Впрочем, адвокаты бизнесмена обжаловали это решение в апелляционной инстанции Мосгорсуда, которая из-за нарушений УПК арестное постановление отменила, направив дело на новое рассмотрение. При этом сам Павел Климец был оставлен под стражей. Новое разбирательство пока не назначено. Получить комментарии по этому делу в СКР не удалось, а адвокаты мультимиллионера для них были недоступны.

В группе компаний OLYMP, которую возглавляет Павел Климец, неофициально подтвердили его арест в Москве. По некоторым данным, визит мог быть связан с обсуждением судьбы около 40% активов бизнесмена в ДНР и ЛНР, контроль над которыми он утратил после начала боевых действий на юго-востоке Украины. «В последнее время Павлу Анатольевичу неоднократно приходили предложения о том, чтобы переписать либо по очень низкой цене продать часть этого своего бизнеса»,— утверждает собеседник «Коммерсанта».

Павел Климец — фигура весьма известная как на Украине, так и за ее пределами. Ранее он входил в топ-100 богатейших предпринимателей Украины, однако, по оценке ИК Dragon Capital, по итогам прошлого года его состояние составило всего $99 млн. Одним из основных его активов является группа компаний OLYMP. Кроме того, ему же принадлежит строительная компания «Атлант» (ввела в эксплуатацию 2 млн кв. м жилья), Малиновский стекольный завод мощностью 87,6 тыc. тонн изделий в год, ликеро-водочный завод Prime мощностью 621 млн бутылок в год, завод переработки зерна «Бикорм», Малиновский кабельный завод, крупнейший в Запорожье торговый центр и т. д. Однако война в Донбассе нанесла серьезный удар по его бизнес-интересам. Любопытно также, что сам господин Климец является уроженцем Донецка, где он получил высшее образование, работал в «Донецкшахтопроходке», а потом начал заниматься бизнесом. В Киев он перебрался лишь в 2006 году, когда был избран депутатом Верховной Рады (був членом фракції Партії регіонів – «Обком»), где занимался вопросами регулирования рынка алкоголя и табака.

Структуры Павла Климца еще совсем недавно считались одними из крупнейших производителей спиртного и, в частности, водки на Украине, но его самого не раз обвиняли в выпуске поддельного алкоголя» (кінець цитати).