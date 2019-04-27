Путіна «ковбасить» з приводу українського газу: ««А якщо транзиту не буде?!.. І реверсу не буде!.. І дешевше не буде!.. 25% - це в два рази!!»

А у 4 рази дешевший «газ від Капліна» - це 100%?.. Перенюхав Путін того газу чи просто постився невдало з приводу Великого посту – і отримав нервове виснаження. Чи й досі не може прийти до тями після поразки ще у першому турі виборів президента протеже свого українського кума?..

Україна в разі втрати транзиту газу з РФ не зможе організувати і його реверс з Європи, заявив журналістам в суботу президент РФ Путін, повідомляє Європейська правда (з посиланням на російське агентство ТАСС).

«Ми врешті-решт підпишемо договір на транзит газу чи ні?» - запитав когось Путін.

Але відповіді не отримав – і завівся.

«А якщо транзиту не буде? Ви розумієте, що тоді не буде реверсу. Адже реверс - він же віртуальний», - сказав Путін. Він зазначив, що Київ бере газ по трубі «в звичайному режимі», однак потім «по паперах пишеться, що це реверс».

«Це таке серйозне питання, вони клеять дурня, займаються якимись політичними чварами - замість того, щоб подумати про пересічного громадянина України, який мешкає поточними турботами і змушений платити непомірну ціну за всі ці політичні фокуси», - сказав Путін.

Крім того, Путін заявив, що Україна «рази в два отримує дорожче газ, ніж могла б отримувати».

Він заявив, що, коли представники «Опозиційного блоку» Віктор Медведчук і Юрій Бойко (тоді ще кандидата у президенти) приїжджали до Москви, «Росія ж сказала: мінімум на 25% буде ціна менша, якщо безпосередньо будуть отримувати газ із Росії».

Від «Обкому»: 25% дорожче – це в два рази. Тоді у 4 рази дешевший газ від нардепа Капліна (ще одного невдахи-кандидата у президенти) – це взагалі 100%?