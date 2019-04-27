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Путін вже мріє про роздачу паспортів РФ усім українцям

Поки ще – мірним шляхом. Як у Криму, мабуть.


«Ми взагалі думаємо про те, щоб надавати в спрощеному порядку громадянам України наше громадянство» - заявив він на прес-конференції в Пекіні, передає російський Інтерфакс.

Крім того, президент РФ назвав «страшилками» твердження про те, що надання паспортів РФ жителям Донбасу дорого обійдеться російському бюджету.

«Що стосується обговорення цієї теми: я думаю, що в обговоренні цієї теми, перш за все, особливо з точки зору «страшилок» для російського бюджету, для наших бюджетників, ось ці «страшилки» вкидаються, безумовно, тими людьми або тими політичними силами, які не хочуть, щоб Росія якось підтримувала людей, які проживають на Донбасі», - заявив він.

Президент РФ підкреслив, що рішення про громадянство не було спонтанним, і «не приймалося з кондачка».

«Ми все прорахували. І кількість можливих претендентів на наші паспорти, і кількість пенсіонерів з цього числа. Це приблизно одна третина з того контингенту, який, як ми вважаємо, може претендувати на наше громадянство», - відзначив Путін.

За його словами, витрати у зв'язку з наданням громадянства РФ жителям Донбасу можуть досягти 100 млрд рублів. Але це цифра не за рік, а за кілька наступних років.

Нагадаємо, 24 квітня Володимир Путін підписав указ про спрощений порядок отримання російського громадянства для жителів окупованих районів Донецької та Луганської областей.

Рада Безпеки ООН зібралась на екстрене засідання, щоб обговорити указ президента РФ про спрощений порядок отримання російського громадянства жителям ОРДЛО. Його учасники наголосили, що «паспортний указ Путіна» підриває суверенітет України.


Українська правда

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27 Апреля 2019 14:11

 

 

Вибори позаду. Ви готові вибачитися і прийняти вибачення за ті образи, якими ми усі так щиро ділилися один з одним впродовж цих перегонів?

Ні, тому що мої опоненти – це вороги України (14)

Я людина не злопам’ятна: помстилася, забанила - та й забула (1)

Так, бо Великдень незабаром (0)

Зарано миритися – восени ще Верховну Раду обирати (8)

Вибори показали, ху із ху в моєму оточенні – і цей досвід я запам’ятаю (9)

Живемо за «Гамлєтом»: не можна мстить, повинні ми любити всіх… бо кожний з них – народ (3)

А я примудрився ні з ким не посваритися (11)

Введите, пожалуйста, цифры с рисунка:
АРХИВ ГОЛОСОВАНИЙ

 