Православна церква України пробачила Зеленському «термос» - без будь-якої епітимії

Мабуть, треба було хоч легеньку епітимію накласти, щоб привести до ладу свідомість цього жартівника. Хоча достеменно не відомо досі, хрещений Володимир чи ні.

Зеленський приніс Православній церкві України вибачення за свій «жарт» про Томос.

Про це Святійший Патріарх Філарет розповів в інтерв’ю «Радіо Свобода».

«Звичайно, не можна називати Томос, за який ми боролися понад 25 років, «термосом». Зеленський вже вибачився за це. Це образливо для церкви – Томос, який має для нас велике значення, називати його «термосом», - сказав Філарет.

«Але ми вибачаємо новообраному президенту за ці слова, і не ображаємося», - підкреслив Патріарх.