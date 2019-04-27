Тимошенко ще не готова вимагати імпічменту нового президента, навіть навпаки

Зарано, але якось дивно, бо не було ще в історії України ХХI ст. президента, імпічменту якого не вимагала б Юлія Володимирівна.

Екс-кандидат у президенти Юлія Тимошенко захищає повноваження нового президента від посягань «Самопомочі».

Сьогодні вона написала у Facebook:

«Щодо ідеї переглянути повноваження Президента. Як на мене, запропонований «Самопоміччю» закон суперечить Конституції.

До того ж, країні набридли політичні інтриги, перетягування повноважень і спроби змінити правила під час гри. Люди чекають на зміни в їхньому житті, на дії і результати.

Повноваження Президента чітко визначені Конституцією. Треба дати можливість обраному главі держави виконувати свою роботу. Час наступному Президенту назвати свої кандидатури на посади міністрів оборони та закордонних справ, голови СБУ, всіх, кого він має назвати за Конституцією. А Верховна Рада має дати можливість призначити їх якнайшвидше».