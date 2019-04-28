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Головний бандит ОРЛО вважає, що Україні байдуже до загибелі 17 шахтарів

На шахті «Східкарбон» (окуповані райони Луганської області) внаслідок аварії, що сталася 25 квітня, загинули усі 17 гірників.


Про це стало відома учора, 27 квітня, коли тіла усіх загиблих підняли на поверхню.

Уряд України, за словами заступника міністра з питань окупованих територій Георгія Туки, підготує заходи для підтримки дітей загиблих, виплатить компенсації родинам.

Втім ватажок бандформування «ЛНР» Пасічник заявив у Twitter, що (цитуємо) «весь Донбасс, вся Россия сопереживает родственникам и близким погибших».Україну, звісно, цей негідник не згадав.

Та без сумнівів! – зараз уся РФ перебуває у скорботі: від оленеводів Ямалу до джигітів Північного Кавказу, до пафосних генделиків Москви і Нефтекамська…

Нагадаємо: спочатку повідомлялося, що в результаті вибуху метанової суміші на шахті «Східкарбон» біля окупованої Юр'ївки Лутугинського загинули щонайменше 4 людини. Всього під землею під час вибуху знаходилось 17 шахтарів.


"ОБКОМ"

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28 Апреля 2019 11:33

 

 

Вибори позаду. Ви готові вибачитися і прийняти вибачення за ті образи, якими ми усі так щиро ділилися один з одним впродовж цих перегонів?

Ні, тому що мої опоненти – це вороги України (15)

Я людина не злопам’ятна: помстилася, забанила - та й забула (1)

Так, бо Великдень незабаром (1)

Зарано миритися – восени ще Верховну Раду обирати (8)

Вибори показали, ху із ху в моєму оточенні – і цей досвід я запам’ятаю (11)

Живемо за «Гамлєтом»: не можна мстить, повинні ми любити всіх… бо кожний з них – народ (3)

А я примудрився ні з ким не посваритися (14)

Введите, пожалуйста, цифры с рисунка:
АРХИВ ГОЛОСОВАНИЙ

 