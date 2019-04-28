Зеленський смажить у Бодрумі, «шумел-гремел посудою шалман» (фото, музичне вітання)

Зеленський здійснює свій перший закордонний вояж після перемоги на виборах президента України: він відпочиває разом з сім'єю в курортному районі Бодрум на південному заході Туреччини.

Як пише у неділю турецьке агентство «Анадолу», політик зупинився в одному з п'ятизіркових готелів у кварталі Гюверджинлік, повідомляє Українська правда.

Агентство відзначає, що в суботу ввечері Зеленський разом із сім'єю пообідав в одному з ресторанів Бодрума.

«Зеленський весело провів час, жартував зі співробітниками ресторану і навіть на деякий час зайняв місце кухаря, посмаживши м'ясо на грилі», - йдеться у тексті.

(фото «Анадолу»: до ресторану був допущений лише фотограф цього агентства)

В районі готелю і об'єктів, які відвідує Зеленський, було вжито особливих заходів безпеки.

25 квітня Зеленський повідомив, що на вихідні полетів до Туреччини, але обіцяє повернутися через 2 дні.

«Обком» замовив діджею ресторану для високого українського гостя сонячного Бодруму пісню про чинну ситуацію у країні і навколо неї: «Наступил критический момент - и заедает вредный элемент».

Звісно, ми з усією країною пишаємось, що у скрутний час Володимир знаходить можливість не лише для кулінарних фокусів, але і для відповіді на зазіхання підступного кремлівського фюрера.

ДИВ. ТАКОЖ: Зеленський готовий надати Путіну перелік «тих громадян України, яким у найближчий час стане дуже некомфортно у країні»