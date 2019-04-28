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Зеленський смажить у Бодрумі, «шумел-гремел посудою шалман» (фото, музичне вітання)

Зеленський здійснює свій перший закордонний вояж після перемоги на виборах президента України: він відпочиває разом з сім'єю в курортному районі Бодрум на південному заході Туреччини.


Як пише у неділю турецьке агентство «Анадолу», політик зупинився в одному з п'ятизіркових готелів у кварталі Гюверджинлік, повідомляє Українська правда.

Агентство відзначає, що в суботу ввечері Зеленський разом із сім'єю пообідав в одному з ресторанів Бодрума.

«Зеленський весело провів час, жартував зі співробітниками ресторану і навіть на деякий час зайняв місце кухаря, посмаживши м'ясо на грилі», - йдеться у тексті.

(фото «Анадолу»: до ресторану був допущений лише фотограф цього агентства)

В районі готелю і об'єктів, які відвідує Зеленський, було вжито особливих заходів безпеки.

25 квітня Зеленський повідомив, що на вихідні полетів до Туреччини, але обіцяє повернутися через 2 дні.

«Обком» замовив діджею ресторану для високого українського гостя сонячного Бодруму пісню про чинну ситуацію у країні і навколо неї: «Наступил критический момент - и заедает вредный элемент».

Звісно, ми з усією країною пишаємось, що у скрутний час Володимир знаходить можливість не лише для кулінарних фокусів, але і для відповіді на зазіхання підступного кремлівського фюрера.

ДИВ. ТАКОЖ: Зеленський готовий надати Путіну перелік «тих громадян України, яким у найближчий час стане дуже некомфортно у країні»


"ОБКОМ"

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28 Апреля 2019 12:40

 

 

Вибори позаду. Ви готові вибачитися і прийняти вибачення за ті образи, якими ми усі так щиро ділилися один з одним впродовж цих перегонів?

Ні, тому що мої опоненти – це вороги України (15)

Я людина не злопам’ятна: помстилася, забанила - та й забула (1)

Так, бо Великдень незабаром (1)

Зарано миритися – восени ще Верховну Раду обирати (8)

Вибори показали, ху із ху в моєму оточенні – і цей досвід я запам’ятаю (11)

Живемо за «Гамлєтом»: не можна мстить, повинні ми любити всіх… бо кожний з них – народ (3)

А я примудрився ні з ким не посваритися (14)

Введите, пожалуйста, цифры с рисунка:
АРХИВ ГОЛОСОВАНИЙ

 