 

28 апреля

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Синоптики прогнозують, що саджати картоплю у вихідні понеділок та вівторок українцям буде не перелюбки

Уся надія - на середу, 1 травня, свято Трудодня. А найближчої доби на територію України надходитиме прохолодне і вологе повітря з північного заходу.


«Дощ, місцями значний дощ, гроза (у південній частині місцями невеликий дощ)», - повідомив Укргідрометцентр.

Вітер південно-західний із переходом у північній половині на північно-східний, 5-10 м/с, в центральній частині під час гроз окремі пориви вітру 15-20м/с.

Температура вночі 8-13°, на півночі Лівобережжя та в Карпатах місцями 2-7° тепла; вдень 11-16°, у південній частині 18-23°.

У Києві в понеділок дощ; температура вночі і вдень 11-13° тепла.

У вівторок у західних, північних, Вінницькій, Черкаській, Полтавській, Харківській, та Луганській областях дощі, місцями грози. Вітер переважно північно-східний, 7-12 м/с. Температура вночі 4-9°, вдень 10-15°.

На решті територій короткочасні дощі з грозами , на півдні подекуди град, шквали 15-20 м/с. Вітер переважно південний, 7-12 м/с. Температура вночі 7-12°, вдень 17-22°.

У Києві у вівторок дощі, місцями грози. Вітер північно-східний, 7-12 м/с. Температура вночі 7-9°, вдень 11-13°.


Інтерфакс-Україна

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28 Апреля 2019 14:32

 

 

Вибори позаду. Ви готові вибачитися і прийняти вибачення за ті образи, якими ми усі так щиро ділилися один з одним впродовж цих перегонів?

Ні, тому що мої опоненти – це вороги України (15)

Я людина не злопам’ятна: помстилася, забанила - та й забула (1)

Так, бо Великдень незабаром (1)

Зарано миритися – восени ще Верховну Раду обирати (8)

Вибори показали, ху із ху в моєму оточенні – і цей досвід я запам’ятаю (11)

Живемо за «Гамлєтом»: не можна мстить, повинні ми любити всіх… бо кожний з них – народ (3)

А я примудрився ні з ким не посваритися (14)

Введите, пожалуйста, цифры с рисунка:
АРХИВ ГОЛОСОВАНИЙ

 