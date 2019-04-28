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Радикальні атеїсти намагалися зіпсувати свята і православним, і поліцейським, і прихожанам синагог

Проте поліцейським вдалося забезпечили безпеку під час Великодніх масових заходів, у яких взяли участь майже 7 мільйонів громадян.


«Їх безпеку забезпечували понад 20 тисяч поліцейських. Відтак нічні та вранішні богослужіння в Україні пройшли спокійно», - рапортує Департамент комунікації Національної поліції України:

«На чергування заступили додаткові вибухотехнічні групи та кінологи, які обстежували культові споруди та реагували на повідомлення про замінування. Упродовж святкувань таких повідомлень надійшло два та, як з’ясували правоохоронці, обидва неправдиві.

Так, 27 квітня до поліції Києві зателефонував невідомий та повідомив, що заміновано Володимирський Кафедральний Собор, а також додав, що на Великдень всі Храми, Церкви та синагоги у Києві будуть підірвані.

Вже за годину поліцейським вдалось затримати «лжемінера» неподалік таксофону, з якого було здійснено дзвінок. Правоохоронці встановили, що раніше чоловік вже неодноразово здійснював аналогічні повідомлення.

Правопорушника затримали у порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України. Слідчим відділом Деснянського управління поліції розпочато кримінальне провадження за ч. 2 ст. 259 (Завідомо неправдиве повідомлення про загрозу безпеці громадян, знищення чи пошкодження об'єктів власності) Кримінального кодексу України.

А вже сьогодні, 28 квітня, у Харківській області до поліції зателефонував невідомий чоловік та повідомив, що він залишив гранату в церкві коли святив паску. За даним фактом проводиться перевірка».


"ОБКОМ"

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28 Апреля 2019 14:49

 

 

Вибори позаду. Ви готові вибачитися і прийняти вибачення за ті образи, якими ми усі так щиро ділилися один з одним впродовж цих перегонів?

Ні, тому що мої опоненти – це вороги України (15)

Я людина не злопам’ятна: помстилася, забанила - та й забула (1)

Так, бо Великдень незабаром (1)

Зарано миритися – восени ще Верховну Раду обирати (8)

Вибори показали, ху із ху в моєму оточенні – і цей досвід я запам’ятаю (11)

Живемо за «Гамлєтом»: не можна мстить, повинні ми любити всіх… бо кожний з них – народ (3)

А я примудрився ні з ким не посваритися (14)

Введите, пожалуйста, цифры с рисунка:
АРХИВ ГОЛОСОВАНИЙ

 