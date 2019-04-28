Радикальні атеїсти намагалися зіпсувати свята і православним, і поліцейським, і прихожанам синагог

Проте поліцейським вдалося забезпечили безпеку під час Великодніх масових заходів, у яких взяли участь майже 7 мільйонів громадян.

«Їх безпеку забезпечували понад 20 тисяч поліцейських. Відтак нічні та вранішні богослужіння в Україні пройшли спокійно», - рапортує Департамент комунікації Національної поліції України:

«На чергування заступили додаткові вибухотехнічні групи та кінологи, які обстежували культові споруди та реагували на повідомлення про замінування. Упродовж святкувань таких повідомлень надійшло два та, як з’ясували правоохоронці, обидва неправдиві.

Так, 27 квітня до поліції Києві зателефонував невідомий та повідомив, що заміновано Володимирський Кафедральний Собор, а також додав, що на Великдень всі Храми, Церкви та синагоги у Києві будуть підірвані.

Вже за годину поліцейським вдалось затримати «лжемінера» неподалік таксофону, з якого було здійснено дзвінок. Правоохоронці встановили, що раніше чоловік вже неодноразово здійснював аналогічні повідомлення.

Правопорушника затримали у порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України. Слідчим відділом Деснянського управління поліції розпочато кримінальне провадження за ч. 2 ст. 259 (Завідомо неправдиве повідомлення про загрозу безпеці громадян, знищення чи пошкодження об'єктів власності) Кримінального кодексу України.

А вже сьогодні, 28 квітня, у Харківській області до поліції зателефонував невідомий чоловік та повідомив, що він залишив гранату в церкві коли святив паску. За даним фактом проводиться перевірка».