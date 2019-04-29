Доба ООС: рашистські загарбники зазнали небойових втрат

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Про це повідомляє прес-центр Операції об'єднаних сил.


У зведенні станом на 07:00 29 квітня говориться:

«28 квітня збройні формування Російської Федерації тричі порушили режим припинення вогню, з них двічі – із застосуванням заборонених Мінськими угодами мінометів калібру 82 мм. Ворог також обстрілював наших захисників з гранатометів різних систем та стрілецької зброї.

В районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання «Схід» противник двічі обстріляв позиції Об'єднаних сил:

з мінометів калібру 82 мм, ручних протитанкових гранатометів та стрілецької зброї – біля населеного пункту ШИРОКИНЕ;

з мінометів калібру 82 мм – поблизу населеного пункту ПІСКИ.

В районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання «Північ» ворог з гранатометів різних систем обстріляв позиції Об'єднаних сил поблизу населеного пункту КРИМСЬКЕ.

Втрати ворога сталися в небойових умовах. За даними розвідки Об'єднаних сил, 28 квітня троє окупантів померли, один травмований.

Від початку поточної доби ворог з гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї двічі обстріляв позиції Об'єднаних сил поблизу населеного пункту ШИРОКИНЕ в районі відповідальності оперативно-тактичного угрупування «Схід».

Втрат серед військовослужбовців Об'єднаних сил немає. На обстріл противника наші підрозділи дали адекватну відповідь, втрати противника уточнюються».


"ОБКОМ"

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29 Апреля 2019 07:29

 

 

Вибори позаду. Ви готові вибачитися і прийняти вибачення за ті образи, якими ми усі так щиро ділилися один з одним впродовж цих перегонів?

Ні, тому що мої опоненти – це вороги України (15)

Я людина не злопам’ятна: помстилася, забанила - та й забула (1)

Так, бо Великдень незабаром (1)

Зарано миритися – восени ще Верховну Раду обирати (8)

Вибори показали, ху із ху в моєму оточенні – і цей досвід я запам’ятаю (12)

Живемо за «Гамлєтом»: не можна мстить, повинні ми любити всіх… бо кожний з них – народ (4)

А я примудрився ні з ким не посваритися (14)

Введите, пожалуйста, цифры с рисунка:
АРХИВ ГОЛОСОВАНИЙ

 