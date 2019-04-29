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Доба ООС: рашистські загарбники зазнали небойових втрат
Про це повідомляє прес-центр Операції об'єднаних сил.
У зведенні станом на 07:00 29 квітня говориться:
«28 квітня збройні формування Російської Федерації тричі порушили режим припинення вогню, з них двічі – із застосуванням заборонених Мінськими угодами мінометів калібру 82 мм. Ворог також обстрілював наших захисників з гранатометів різних систем та стрілецької зброї.
В районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання «Схід» противник двічі обстріляв позиції Об'єднаних сил:
з мінометів калібру 82 мм, ручних протитанкових гранатометів та стрілецької зброї – біля населеного пункту ШИРОКИНЕ;
з мінометів калібру 82 мм – поблизу населеного пункту ПІСКИ.
В районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання «Північ» ворог з гранатометів різних систем обстріляв позиції Об'єднаних сил поблизу населеного пункту КРИМСЬКЕ.
Втрати ворога сталися в небойових умовах. За даними розвідки Об'єднаних сил, 28 квітня троє окупантів померли, один травмований.
Від початку поточної доби ворог з гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї двічі обстріляв позиції Об'єднаних сил поблизу населеного пункту ШИРОКИНЕ в районі відповідальності оперативно-тактичного угрупування «Схід».
Втрат серед військовослужбовців Об'єднаних сил немає. На обстріл противника наші підрозділи дали адекватну відповідь, втрати противника уточнюються».
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