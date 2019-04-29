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Зеленському погрозливо натякнули з-за кремлівського паркану: у нас дуже довгі вуха

«Ми все ретельно фіксуємо…»


У Кремлі «взяли до уваги» заяву Зеленського щодо рішення президента РФ Володимира Путіна запровадити спрощену процедуру видавання російських паспортів на окупованому Донбасі.

Про це журналістам розповів прес-секретар Путіна Дмитро Пєсков, передає ТСН з посиланням на ТАСС.

«Дійсно, йде обмін заявами. Ми все ретельно фіксуємо, беремо до уваги», - пояснив він.

Водночас Пєсков зазначив, що російський президент під час прес-конференції у Пекіні 27 квітня «досить чітко виклав свій підхід» до діалогу з Україною (Путін у КНР заявив, що хоче «спростити» видачу російських паспортів всім українцям).

Нагадаємо, 24 квітня Путін своїм указом спростив процедуру надання російського громадянства жителям самопроголошених так званих «ДНР» і «ЛНР».

Того ж дня Петро Порошенко виступив із терміновим зверненням щодо цієї ситуації.

У суботу, 27 квітня, дії РФ засудили і в штабі переможця президентських виборів Володимира Зеленського.


"ОБКОМ"

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29 Апреля 2019 13:35

 

 

Вибори позаду. Ви готові вибачитися і прийняти вибачення за ті образи, якими ми усі так щиро ділилися один з одним впродовж цих перегонів?

Ні, тому що мої опоненти – це вороги України (16)

Я людина не злопам’ятна: помстилася, забанила - та й забула (1)

Так, бо Великдень незабаром (1)

Зарано миритися – восени ще Верховну Раду обирати (8)

Вибори показали, ху із ху в моєму оточенні – і цей досвід я запам’ятаю (12)

Живемо за «Гамлєтом»: не можна мстить, повинні ми любити всіх… бо кожний з них – народ (5)

А я примудрився ні з ким не посваритися (15)

Введите, пожалуйста, цифры с рисунка:
АРХИВ ГОЛОСОВАНИЙ

 