Зеленському погрозливо натякнули з-за кремлівського паркану: у нас дуже довгі вуха

«Ми все ретельно фіксуємо…»

У Кремлі «взяли до уваги» заяву Зеленського щодо рішення президента РФ Володимира Путіна запровадити спрощену процедуру видавання російських паспортів на окупованому Донбасі.

Про це журналістам розповів прес-секретар Путіна Дмитро Пєсков, передає ТСН з посиланням на ТАСС.

«Дійсно, йде обмін заявами. Ми все ретельно фіксуємо, беремо до уваги», - пояснив він.

Водночас Пєсков зазначив, що російський президент під час прес-конференції у Пекіні 27 квітня «досить чітко виклав свій підхід» до діалогу з Україною (Путін у КНР заявив, що хоче «спростити» видачу російських паспортів всім українцям).

Нагадаємо, 24 квітня Путін своїм указом спростив процедуру надання російського громадянства жителям самопроголошених так званих «ДНР» і «ЛНР».

Того ж дня Петро Порошенко виступив із терміновим зверненням щодо цієї ситуації.

У суботу, 27 квітня, дії РФ засудили і в штабі переможця президентських виборів Володимира Зеленського.