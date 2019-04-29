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Зеленському погрозливо натякнули з-за кремлівського паркану: у нас дуже довгі вуха
«Ми все ретельно фіксуємо…»
У Кремлі «взяли до уваги» заяву Зеленського щодо рішення президента РФ Володимира Путіна запровадити спрощену процедуру видавання російських паспортів на окупованому Донбасі.
Про це журналістам розповів прес-секретар Путіна Дмитро Пєсков, передає ТСН з посиланням на ТАСС.
«Дійсно, йде обмін заявами. Ми все ретельно фіксуємо, беремо до уваги», - пояснив він.
Водночас Пєсков зазначив, що російський президент під час прес-конференції у Пекіні 27 квітня «досить чітко виклав свій підхід» до діалогу з Україною (Путін у КНР заявив, що хоче «спростити» видачу російських паспортів всім українцям).
Нагадаємо, 24 квітня Путін своїм указом спростив процедуру надання російського громадянства жителям самопроголошених так званих «ДНР» і «ЛНР».
Того ж дня Петро Порошенко виступив із терміновим зверненням щодо цієї ситуації.
У суботу, 27 квітня, дії РФ засудили і в штабі переможця президентських виборів Володимира Зеленського.
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