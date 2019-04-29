В РФ вже почали витрачати 100 мільярдів на ОРДЛО-паспорти

Сьогодні у РФ (у прикордонному з окупованими рашистами районами України регіоні) відкрився центр видачі російських паспортів мешканцям так званої «ЛНР». У вівторок очікується відкриття такий самої контори для мешканців «ДНР».

Про це повідомив російський «Інтерфакс» (мовою оригіналу):

«Центр выдачи российских паспортов жителям самопровозглашенной Луганской народной республики (ЛНР) открылся в понедельник в Новошахтинске в Ростовской области.

«Сегодня центр начинает работу в тестовом режиме. Мы принимаем сейчас документы от уполномоченных лиц ЛНР. По мере роста обращений мы будем увеличивать количество таких пунктов», - сообщил представитель Главного управления по делам миграции МВД РФ Кирилл Алзинов.

По его словам, получить российское гражданство жители ЛНР могут в упрощенном порядке, который предусматривает, что получатели паспортов минуют ряд стадий: в частности, соискателям не нужно получать разрешение на временное проживание и вид на жительство.

Центр может принять до 200 заявлений в день.

Представитель МВД также сообщил, что во вторник будет открыт миграционный пункт, где будут оформляться паспорта для жителей ДНР./b<> Где именно будет находиться этот центр, он не уточнил» (кінець цитати).

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