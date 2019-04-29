Відповідь Зеленського надихнула кремлівського маніяка: Путін вже щось верзе про «спільне громадянство єдиного народу» України і РФ

І як, вибачте, зайвого разу не згадати характеристику, яку цьому Пуйлу надав Борис Немцов?..

Путін вважає, що спільне громадянство зробило б російський і український народи «сильнішими і успішнішими».

Таку заяву він зробив у понеділок у відповідь на слова переможця виборів президента України Володимира Зеленського про надання українського паспорта деяким громадянам РФ, повідомляє російський «Інтерфакс».

«Правда? Так і сказав? Ну, дуже добре. Це говорить про те, що ми домовимося, напевно», - сказав Путін.

«Якщо вони будуть видавати громадянство росіянам на Україні, а ми - українцям у Росії, ми досить швидко прийдемо до спільного знаменника і шуканого результату. У нас буде спільне громадянство», - підкреслив він.

При цьому Путін знов повторив ще одну свою улюблену тезу - що росіяни і українці - єдиний народ, нехай і зі своїми особливостями, культурою і мовою.

«У нас є багато спільного. Якщо у нас буде спільне громадянство, від цього тільки виграють і росіяни, й українці», - підкреслив він.

Путін також вважає за необхідне повернути українське громадянство екс-президенту Грузії Міхеїлу Саакашвілі. Він вважає, що Саакашвілі був «незаконно позбавлений громадянства, висланий незаконно з країни».

Нагадаємо, 24 квітня Путін підписав указ про спрощений порядок отримання російського громадянства для жителів окупованих районів Донецької та Луганської областей.

27 квітня Путін заявив, що в Москві думають над тим, щоб надавати громадянство Росії у спрощеному порядку не тільки жителям ОРДЛО, але і всім українцям.

Коментуючи цю ініціативу, Зеленський, зокрема, заявив: «Ми будемо надавати українське громадянство представникам усіх народів, які страждають від авторитарних та корумпованих режимів. У першу чергу – росіянам, які сьогодні страждають чи не найбільше».

Від «Обкому»: Одне з останніх й найбільш відомих висловлювань Бориса Нємцова на адресу Путіна - слухати й слухати - насамперед Медведчуку и аналогічним потворам.