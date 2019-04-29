Поки Зеленський «надумає» щось «аналізувати», Порошенко встигне підписати закон про українську мову

Президент Петро Порошенко подякував голові Верховної Ради Андрію Парубію за підтримку та захист української мови. Зі словами подяки він звернувся до Парубія під час зустрічі із представниками культурного, громадського та бізнес середовища Львівщини.

Про це повідомила прес-служба президента:

«Ми забезпечили квоти для української мови, української пісні, української книги, українського культури в цілому. Але нам точно не вистачало закону про мову. І, на жаль, після того, як був прийнятий закон про мову, Президент, що обраний, казав, що він ще подумає – чи треба підписувати, чи ні», - сказав П. Порошенко.

(Від «Обкому»: Нагадаємо, що Зеленський раніше заявив, що «після вступу на посаду проаналізує» закон про українську мову: «Після мого вступу на посаду президента буде зроблений ретельний аналіз цього закону, щоб пересвідчитися, що в ньому дотримані всі конституційні права та інтереси всіх громадян України. За підсумками аналізу реагуватиму відповідно до конституційних повноважень президента України i в інтересах громадян» (кінець цитати)).

«Закон про українську мову – це не означає, що ми хочемо «притиснути» будь-яку іншу мову. Це точно не так. Цей закон про те, що ми маємо захистити нашу мову. Бо ніде в світі, крім України, її не захистять», - додав Петро Порошенко.

«Для мене величезна гордість, що на законі про українську мову буде стояти підпис Андрія Парубія, який передає закон, і підпис Петра Порошенка, який цей закон підпише», - зазначив Президент України.

25 квітня 2019 року Верховна Рада України ухвалила закон «Про забезпечення функціонування української мови як державної», за який проголосували 278 народних депутатів.

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