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Доба ООС: ще один «200-й» окупант мінімум
Про повідомляє прес-центр Операції об'єднаних сил.
У зведенні станом на 07:00 30 квітня говориться:
«29 квітня збройні формування Російської Федерації вісім разів порушили режим припинення вогню, з них двічі – із застосуванням заборонених Мінськими угодами 82 мм мінометів. Ворог також обстрілював наших захисників з гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї.
В районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання «Схід» противник шість разів обстріляв позиції Об'єднаних сил:
з 82 мм мінометів, гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї – поблизу міста МАР'ЇНКА;
двічі з гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї – біля населеного пункту ШИРОКИНЕ;
двічі з гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї – поблизу населеного пункту ПІСКИ;
з автоматичних станкових гранатометів та стрілецької зброї – поблизу населеного пункту ПАВЛОПІЛЬ.
В районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання «Північ» ворог двічі обстріляв позиції наших захисників:
з 82 мм мінометів – в районі населеного пункту ЗОЛОТЕ-4;
з автоматичних станкових гранатометів – біля села ТРАВНЕВЕ.
Втрат серед військовослужбовців Об'єднаних сил немає.
Жоден обстріл противника не залишився без адекватної відповіді. За даними розвідки Об'єднаних сил, 29 квітня одного окупанта було знищено.
Від початку поточної доби ворог двічі обстріляв позиції Об'єднаних сил в районі відповідальності оперативно-тактичного угрупування «Схід»:
з автоматичних станкових гранатометів, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї – біля села ЛЕБЕДИНСЬКЕ;
з гранатометів різних систем – поблизу населеного пункту ПІСКИ.
Втрат серед військовослужбовців Об'єднаних сил немає. На обстріли противника наші підрозділи дали адекватну відповідь, втрати противника уточнюються.
Об'єднані сили надійно контролюють противника на лінії зіткнення, дотримуючись при цьому умов припинення вогню.
Разом переможемо! Слава Україні!»
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