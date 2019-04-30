 

30 апреля

14:33

Офіційний результат виборів: переміг «художній керівник ТОВ «Квартал 95», суб’єкт висування – політична партія «Слуга народу»

12:37

«У Зеленського» кажуть, що у Зеленського «в голові вимальовується якийсь конструктор»

12:07

На Зеленського 9 травня на Красній площі Москви не чекають. Януковичу для безпеки буде наданий спеціальний танк (фото від джерел)

10:59

Окупанти знов влаштували родинам кримських татар озброєні «огляди»

09:00

У РФ чергова ДТП за участю київських мандрівників: 21 потерпілий, ще 33 пощастило у зіткненні з «КамАЗом»

08:22

Доба ООС: ще один «200-й» окупант мінімум

29 апреля

20:29

Поки Зеленський «надумає» щось «аналізувати», Порошенко встигне підписати закон про українську мову

18:28

Порошенко згадав, що якось давно вже не погрожував «відрубати руки тим, хто буде красти». Цього разу – красти «здобутки за 5 років»

17:27

Відповідь Зеленського надихнула кремлівського маніяка: Путін вже щось верзе про «спільне громадянство єдиного народу» України і РФ

16:40

Російсько-білорусько-українська «Дружба» чистіше не стала

14:50

В РФ вже почали витрачати 100 мільярдів на ОРДЛО-паспорти

13:35

Зеленському погрозливо натякнули з-за кремлівського паркану: у нас дуже довгі вуха

12:59

РФ налаштована дозволити транзит «підсанкційних» товарів із України - до самих глибин «євразійського світу»

07:29

Доба ООС: рашистські загарбники зазнали небойових втрат

28 апреля

14:49

Радикальні атеїсти намагалися зіпсувати свята і православним, і поліцейським, і прихожанам синагог

14:32

Синоптики прогнозують, що саджати картоплю у вихідні понеділок та вівторок українцям буде не перелюбки

12:40

Зеленський смажить у Бодрумі, «шумел-гремел посудою шалман» (фото, музичне вітання)

11:33

Головний бандит ОРЛО вважає, що Україні байдуже до загибелі 17 шахтарів

09:10

Зеленський готовий надати Путіну перелік «тих громадян України, яким у найближчий час стане дуже некомфортно у країні»

07:56

Доба ООС: напередодні Великодня ворог з великокаліберної зброї обстрілював наші позиції, є поранені

27 апреля

15:17

Тимошенко ще не готова вимагати імпічменту нового президента, навіть навпаки

14:49

Православна церква України пробачила Зеленському «термос» - без будь-якої епітимії

14:11

Путін вже мріє про роздачу паспортів РФ усім українцям

13:56

Путіна «ковбасить» з приводу українського газу: ««А якщо транзиту не буде?!.. І реверсу не буде!.. І дешевше не буде!.. 25% - це в два рази!!»

11:51

У Москві затримали екс-нардепа-«регіонала» Павла Климця – колишнього «короля донецької горілки»

11:35

Підпадаючий під люстрацію юрист ЗЕКоломойської команди заходив до свого знайомого голови КСУ потеревенити, але не про люстрацію

11:02

Видатний «фемідознавець» Юрій Луценко став жертвою домагань Ложкіна: «реформував» департаменти ГПУ вщент – та й втік у відпуску (документ)

09:16

«У Зеленського» попереджають: будувати домашні сонячні електростанції на землі ще зарано. Чи то навпаки – треба не зволікати з цім

08:35

Екстрадований з Німеччини екс-нардеп Крючков не тільки опинився на волі - а ще й з браслетом

07:36

Доба ООС: поранено двох українських військових і одного цивільного, знищено двох окупантів

Доба ООС: ще один «200-й» окупант мінімум

Про повідомляє прес-центр Операції об'єднаних сил.


У зведенні станом на 07:00 30 квітня говориться:

«29 квітня збройні формування Російської Федерації вісім разів порушили режим припинення вогню, з них двічі – із застосуванням заборонених Мінськими угодами 82 мм мінометів. Ворог також обстрілював наших захисників з гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї.

В районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання «Схід» противник шість разів обстріляв позиції Об'єднаних сил:

з 82 мм мінометів, гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї – поблизу міста МАР'ЇНКА;

двічі з гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї – біля населеного пункту ШИРОКИНЕ;

двічі з гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї – поблизу населеного пункту ПІСКИ;

з автоматичних станкових гранатометів та стрілецької зброї – поблизу населеного пункту ПАВЛОПІЛЬ.

В районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання «Північ» ворог двічі обстріляв позиції наших захисників:

з 82 мм мінометів – в районі населеного пункту ЗОЛОТЕ-4;

з автоматичних станкових гранатометів – біля села ТРАВНЕВЕ.

Втрат серед військовослужбовців Об'єднаних сил немає.

Жоден обстріл противника не залишився без адекватної відповіді. За даними розвідки Об'єднаних сил, 29 квітня одного окупанта було знищено.

Від початку поточної доби ворог двічі обстріляв позиції Об'єднаних сил в районі відповідальності оперативно-тактичного угрупування «Схід»:

з автоматичних станкових гранатометів, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї – біля села ЛЕБЕДИНСЬКЕ;

з гранатометів різних систем – поблизу населеного пункту ПІСКИ.

Втрат серед військовослужбовців Об'єднаних сил немає. На обстріли противника наші підрозділи дали адекватну відповідь, втрати противника уточнюються.

Об'єднані сили надійно контролюють противника на лінії зіткнення, дотримуючись при цьому умов припинення вогню.

Разом переможемо! Слава Україні!»


"ОБКОМ"

Версия для печати  Версия для печати

30 Апреля 2019 08:22

 

 

Вибори позаду. Ви готові вибачитися і прийняти вибачення за ті образи, якими ми усі так щиро ділилися один з одним впродовж цих перегонів?

Ні, тому що мої опоненти – це вороги України (17)

Я людина не злопам’ятна: помстилася, забанила - та й забула (2)

Так, бо Великдень незабаром (1)

Зарано миритися – восени ще Верховну Раду обирати (8)

Вибори показали, ху із ху в моєму оточенні – і цей досвід я запам’ятаю (15)

Живемо за «Гамлєтом»: не можна мстить, повинні ми любити всіх… бо кожний з них – народ (5)

А я примудрився ні з ким не посваритися (15)

Введите, пожалуйста, цифры с рисунка:
АРХИВ ГОЛОСОВАНИЙ

 