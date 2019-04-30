У РФ чергова ДТП за участю київських мандрівників: 21 потерпілий, ще 33 пощастило у зіткненні з «КамАЗом»

Мимоволі згадаєш «Мертві душі» Гоголя: «Эх… народец! Не любит умирать своей смертью!.. На дороге ли ты отдал душу богу, или уходили тебя твои же приятели…»

В Орловській області РФ зіткнулись «КамАЗ» та пасажирський автобус Yutong, в якому перебували 54 пасажири. У результаті зіткнення автобус перекинувся в кювет, постраждала 21 особа.

Про це повідомляє ТАСС з посиланням на прес-службу ГУМВС по Орловській області.

«Попередньо встановлено, що на 423-му кілометрі автодороги М-2 «Крим» сталося зіткнення рейсового автобуса марки Yutong з автомобілем «КамАЗ». На даний момент за медичною допомогою звернулася 21 особа. У багатьох забої і порізи», - сказав співрозмовник агентства.

За даними ГУ МВС по Орловській області, автобус їхав з Києва, усі постраждалі - громадяни України.

Співрозмовник «ТАСС» у лікарні розповів, що один із постраждалих - у важкому стані, у інших - травми середньої тяжкості.