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Окупанти знов влаштували родинам кримських татар озброєні «огляди»
Під окупованим РФ Сімферополем російські силовики провели «огляди» в будинках кримських татар.
Про це 30 квітня повідомляє Кримська солідарність.
«За повідомленням заступника голови Меджлісу Нарімана Джеляла, в будинку кримськотатарского активіста Ролана Османова проходить обшук», - повідомили активісти.
Також силовики ввірвалися в будинок Ділявера Бекирова.
Наразі обшуки завершились. Відзначається, що окупанти нікого не затримували.
«Огляд в будинку кримськотатарського активіста Ролана Османова завершений. Силовики залишили домоволодіння, попередньо повідомивши, що, нібито, шукали наркотики. Свобода пересування Ролана після огляду не обмежена», - йдеться в повідомленні.
Відзначається, що матері Османова, яка була в будинку під час «огляду», викликали медичну допомогу.
(Від «Обкому»: Стан жінки уявити можна: на цьому відео орда озброєних «оглядачів» у масках залишає подвір’я Османових).
У квітні 2018 року Османов виходив з одиночним пікетом на захист Ханського палацу. На його плакаті було написано – «Припиніть під виглядом реставрації знищувати історію кримських татар!»
«Огляд в будинку літнього кримськотатарського активіста Ділявера Бекирова завершений. Силовики залишили домоволодіння. Нікого не забрали», - додали в організації.
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