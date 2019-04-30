Окупанти знов влаштували родинам кримських татар озброєні «огляди»

Під окупованим РФ Сімферополем російські силовики провели «огляди» в будинках кримських татар.

Про це 30 квітня повідомляє Кримська солідарність.

«За повідомленням заступника голови Меджлісу Нарімана Джеляла, в будинку кримськотатарского активіста Ролана Османова проходить обшук», - повідомили активісти.

Також силовики ввірвалися в будинок Ділявера Бекирова.

Наразі обшуки завершились. Відзначається, що окупанти нікого не затримували.

«Огляд в будинку кримськотатарського активіста Ролана Османова завершений. Силовики залишили домоволодіння, попередньо повідомивши, що, нібито, шукали наркотики. Свобода пересування Ролана після огляду не обмежена», - йдеться в повідомленні.

Відзначається, що матері Османова, яка була в будинку під час «огляду», викликали медичну допомогу.

(Від «Обкому»: Стан жінки уявити можна: на цьому відео орда озброєних «оглядачів» у масках залишає подвір’я Османових).

У квітні 2018 року Османов виходив з одиночним пікетом на захист Ханського палацу. На його плакаті було написано – «Припиніть під виглядом реставрації знищувати історію кримських татар!»

«Огляд в будинку літнього кримськотатарського активіста Ділявера Бекирова завершений. Силовики залишили домоволодіння. Нікого не забрали», - додали в організації.