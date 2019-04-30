На Зеленського 9 травня на Красній площі Москви не чекають. Януковичу для безпеки буде наданий спеціальний танк (фото від джерел)

Про Порошенка годі й казати. Тобто ніхто з двох український президентів сучасності запрошення від на парад від Кремля не отримав.

У цьому році на святкування 9 травня до Москви не приїде жоден іноземний лідер. Про це російським ЗМІ повідомив прес-секретар Кремля Дмитро Пєсков, пише Укрінформ.

Він додав, що спеціальні запрошення главам держав відвідати Москву 9 травня не розсилалися.

Як стало відомо «Обкому» від джерел офіційного веб-ЗМІ Кремля «Трибуна Мавзолея», питання з участю у параді В. Ф. Януковича розглядається. Зокрема, особлива увага приділяється захисту екс-президента України від замахів і погроз. Втім, керівництво Кантемирівської дивізії вже гарантувало, що при потребі пригонить від кордону з Україною у Ростовській області РФ танк новітнього зразка - і з люком розширеного діаметру.

(«Президент В. Ф. Янукович у танка обдумывает продажу в РФ асфальта с трассы Одесса-Николаев», - картина сайту Durdom, 2010 р., фрагмент)

Нагадаємо, що в останні роки участь у параді на Красній площі лідерів зарубіжних країн скорочувалася. У 2015 році, коли Росія відзначала 70-річчя Перемоги, приїхали близько 30 зарубіжних лідерів: президенти багатьох країн СНД, а також лідери Монголії, В'єтнаму, Венесуели, Сербії. Тоді на параді був присутній і генсек ООН Пан Гі Мун. Глави європейських держав тоді відмовилися від візитів через агресію РФ на сході України. У 2015-му виняток становила канцлер ФРН Ангела Меркель, але вона прибула в Москву 10 травня.

У 2016 році почесним гостем на параді 9 травня був президент Казахстану Нурсултан Назарбаєв.

У 2017-му приїхав лише президент Молдови Ігор Додон.

У 2018 році на параді були президент Сербії Александар Вучич і прем'єр-міністр Ізраїлю Біньямін Нетаньягу.