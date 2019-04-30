«У Зеленського» кажуть, що у Зеленського «в голові вимальовується якийсь конструктор»

Володимир Зеленський зараз зустрічається з багатьма людьми і у нього зараз вимальовується картина щодо кандидатів на основні посади в державі.

Про це в інтерв'ю «Сьогодні. Підсумки» на телеканалі «Україна» розповів один з найпомітніших членів «команди Зеленського» – адвокат Андрій Богдан, передає видання УНІАН Коломойського з посиланням на «Сьогодні».

Юрист зазначив, що до перемоги на виборах не було роздано жодної посади. «Понад рік тому, в березні минулого року, було рішення прийнято, що до перемоги ми не роздаватимемо ніяких посад. Ми твердо виконували цю обіцянку, незважаючи на критику суспільства. Але я точно знаю, що Володимир Зеленський зустрічається з багатьма людьми, у нього в голові вимальовується якийсь конструктор і це буде тільки його рішення», – зазначив адвокат Богдан.