Офіційний результат виборів: переміг «художній керівник ТОВ «Квартал 95», суб’єкт висування – політична партія «Слуга народу»

Інавгурація президента має відбутися не пізніше ніж через 30 днів після офіційного оголошення результатів виборів, тобто не пізніше 1 червня.

За даними остаточних результатів виборів президента Володимир Зеленський на 48,77 відсоткових пунктів випередив Петра Порошенка у другому турі. Про це стало відомо 30 квітня під час брифінгу Центральної виборчої комісії, повідомляє Українська правда.

«Кількість голосів виборців поданих за кожного кандидата: Зеленський Володимир - 13 541 528 голосів, Порошенко Петро - 4 522 450 голосів виборців.

Відсоток голосів виборців поданий за кожного кандидата у відношенні голосів виборців, які взяли участь у голосуванні: Зеленський - 73,22%, Порошенко - 24,45%», - зачитала протокол голова комісії Тетяна Сліпачук.

За її словами, явка у другому турі виборів склала 18 491 837 виборців, тобто 61,37%.

«ЦВК оголосила, що за підсумками повторного голосування 21 квітня з чергових виборів президента обраним президентом України є кандидат на пост Зеленський Володимир Олександрович, 1978 року народження, художній керівник ТОВ «Квартал 95», проживає в місті Києві, безпартійний, суб’єкт висування – політична партія «Слуга народу», - зачитала Сліпачук.

Під час засідання ЦВК члени комісії звітували про голосування у кожному територіальному виборчому окрузі.

Після цього комісія склала загальний протокол із остаточними результатами.

Протокол підписали представники кандидатів і 15 членів комісії.

Найбільшу підтримку Зеленський отримав у Луганській області - 89,44%, 87,21 - в Одеській, 85,52 - Миколаївській, 86,55% - Запорізькій, 86,94 - Донецькій, 87,25 - Дніпропетровській, 86,88 - Харківській.

Порошенко випередив опонента лише у Львівській області та закордонному окрузі.

Згідно українського законодавства, інавгурація новобраного президента має відбутися не пізніше ніж через 30 днів після офіційного оголошення результатів виборів, тобто не пізніше 1 червня.

Дату інавгурації затверджує Верховна Рада, яка має ухвалити відповідну постанову за поданням спікера не менше ніж 226 голосами.