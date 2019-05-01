 

01 мая

11:44

Зеленська задешево придбала у Криму «імператорський» пентхауз у екс-нардепа від БЮТ - спостерігача від Зеленського на виборах (фото)

09:05

Мінстець пояснив, чому запустив у «Борисполі» Україну без Криму

08:19

Від сьогодні можна змінювати оператора без зміни номера телефону

08:05

Доба ООС: загинув один українській військовий, ще один отримав поранення

30 апреля

14:33

Офіційний результат виборів: переміг «художній керівник ТОВ «Квартал 95», суб’єкт висування – політична партія «Слуга народу»

12:37

«У Зеленського» кажуть, що у Зеленського «в голові вимальовується якийсь конструктор»

12:07

На Зеленського 9 травня на Красній площі Москви не чекають. Януковичу для безпеки буде наданий спеціальний танк (фото від джерел)

10:59

Окупанти знов влаштували родинам кримських татар озброєні «огляди»

09:00

У РФ чергова ДТП за участю київських мандрівників: 21 потерпілий, ще 33 пощастило у зіткненні з «КамАЗом»

08:22

Доба ООС: ще один «200-й» окупант мінімум

29 апреля

20:29

Поки Зеленський «надумає» щось «аналізувати», Порошенко встигне підписати закон про українську мову

18:28

Порошенко згадав, що якось давно вже не погрожував «відрубати руки тим, хто буде красти». Цього разу – красти «здобутки за 5 років»

17:27

Відповідь Зеленського надихнула кремлівського маніяка: Путін вже щось верзе про «спільне громадянство єдиного народу» України і РФ

16:40

Російсько-білорусько-українська «Дружба» чистіше не стала

14:50

В РФ вже почали витрачати 100 мільярдів на ОРДЛО-паспорти

13:35

Зеленському погрозливо натякнули з-за кремлівського паркану: у нас дуже довгі вуха

12:59

РФ налаштована дозволити транзит «підсанкційних» товарів із України - до самих глибин «євразійського світу»

07:29

Доба ООС: рашистські загарбники зазнали небойових втрат

28 апреля

14:49

Радикальні атеїсти намагалися зіпсувати свята і православним, і поліцейським, і прихожанам синагог

14:32

Синоптики прогнозують, що саджати картоплю у вихідні понеділок та вівторок українцям буде не перелюбки

12:40

Зеленський смажить у Бодрумі, «шумел-гремел посудою шалман» (фото, музичне вітання)

11:33

Головний бандит ОРЛО вважає, що Україні байдуже до загибелі 17 шахтарів

09:10

Зеленський готовий надати Путіну перелік «тих громадян України, яким у найближчий час стане дуже некомфортно у країні»

07:56

Доба ООС: напередодні Великодня ворог з великокаліберної зброї обстрілював наші позиції, є поранені

27 апреля

15:17

Тимошенко ще не готова вимагати імпічменту нового президента, навіть навпаки

14:49

Православна церква України пробачила Зеленському «термос» - без будь-якої епітимії

14:11

Путін вже мріє про роздачу паспортів РФ усім українцям

13:56

Путіна «ковбасить» з приводу українського газу: ««А якщо транзиту не буде?!.. І реверсу не буде!.. І дешевше не буде!.. 25% - це в два рази!!»

11:51

У Москві затримали екс-нардепа-«регіонала» Павла Климця – колишнього «короля донецької горілки»

11:35

Підпадаючий під люстрацію юрист ЗЕКоломойської команди заходив до свого знайомого голови КСУ потеревенити, але не про люстрацію

Доба ООС: загинув один українській військовий, ще один отримав поранення

Про це повідомляє прес-центр Операції об'єднаних сил.


У зведенні станом на 07:00 1 травня говориться:

«30 квітня збройні формування Російської Федерації 13 разів порушили режим припинення вогню, з них двічі – із застосуванням заборонених Мінськими угодами 120 і 82 мм мінометів. Ворог також обстрілював наших захисників з протитанкових ракетних комплексів, гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї.

В районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання «Схід» противник 11 разів обстріляв позиції Об'єднаних сил:

з 82 мм мінометів, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї – поблизу населеного пункту ПАВЛОПІЛЬ;

з протитанкових ракетних комплексів та стрілецької зброї – поблизу села ТАЛАКІВКА;

з гранатометів різних систем – біля населеного пункту ПІСКИ;

чотири рази з гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї – поблизу населеного пункту ЛЕБЕДИНСЬКЕ;

з станкових протитанкових гранатометів, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї – в районі населеного пункту ОПИТНЕ;

з автоматичних станкових гранатометів та великокаліберних кулеметів – біля населеного пункту ШИРОКИНЕ;

двічі з автоматичних станкових гранатометів, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї – біля міста МАР'ЇНКА.

В районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання «Північ» ворог двічі обстріляв позиції наших захисників:

з 120 мм мінометів – в районі населеного пункту ТРОЇЦЬКЕ;

з великокаліберних кулеметів – біля населеного пункту ЛУГАНСЬКЕ.

Внаслідок обстрілів один військовослужбовець Об'єднаних сил загинув, один отримав поранення.

На кожний обстріл противник отримав адекватну відповідь.. За даними розвідки Об'єднаних сил, 30 квітня двох окупантів було знищено, ще трьох – поранено.

Від початку поточної доби ворог двічі обстріляв позиції Об'єднаних сил в районі відповідальності оперативно-тактичного угрупування «Схід»:

з великокаліберних кулеметів – біля села ЛЕБЕДИНСЬКЕ;

з стрілецької зброї – поблизу населеного пункту ГРАНІТНЕ.

Втрат серед військовослужбовців Об'єднаних сил немає. На обстріли противника наші підрозділи дали адекватну відповідь, втрати противника уточнюються».


"ОБКОМ"

Версия для печати  Версия для печати

01 Мая 2019 08:05

 

 

Вибори позаду. Ви готові вибачитися і прийняти вибачення за ті образи, якими ми усі так щиро ділилися один з одним впродовж цих перегонів?

Ні, тому що мої опоненти – це вороги України (18)

Я людина не злопам’ятна: помстилася, забанила - та й забула (2)

Так, бо Великдень незабаром (1)

Зарано миритися – восени ще Верховну Раду обирати (8)

Вибори показали, ху із ху в моєму оточенні – і цей досвід я запам’ятаю (18)

Живемо за «Гамлєтом»: не можна мстить, повинні ми любити всіх… бо кожний з них – народ (5)

А я примудрився ні з ким не посваритися (16)

Введите, пожалуйста, цифры с рисунка:
АРХИВ ГОЛОСОВАНИЙ

 