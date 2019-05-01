Від сьогодні можна змінювати оператора без зміни номера телефону

З 1 травня запрацювала послуга із перенесення абонентських номерів для користувачів мобільного зв'язку.

Про це йшлося у відповіді Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері зв'язку та інформатизації, на запит DT.UA

ще у середині квітня.

У Нацкомісії нагадали, що з 4 лютого по 30 квітня проходила дослідна експлуатація послуги перенесення абонентських номерів мобільними операторами спільно з держпідприємством «Український державний центр радіочастот».

«Наступним кроком є впровадження перенесення абонентських номерів на телекомунікаційних мережах мобільного зв'язку з 1 травня», - зазначено у документі.

Готовність до запуску послуги також підтвердили всі найбільші оператори мобільного зв'язку.

Нагадаємо, що дату запуску послуги збереження номеру після переходу до іншого оператора неодноразово відкладали. Раніше біло обіцяно, що послуга стане доступною з лютого 2019 року.