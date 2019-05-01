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Зеленська задешево придбала у Криму «імператорський» пентхауз у екс-нардепа від БЮТ - спостерігача від Зеленського на виборах (фото)

Вдячний продавець потім спостерігав за перебігом виборів президента у рідному місті Зеленського – у Кривому Розі.


Олена Зеленська - дружина новообраного президента України Володимира Зеленського у 2013 році купила елітну квартиру в Лівадії менш ніж за половину ринкової вартості в екс-нардепа, олігарха Олександра Буряка. Про це пише у середу агентство Reuters, повідомила Українська правда.

Зазначається, що трикімнатний пентхауз у житловому комплексі «Імператор» у Лівадії (біля Ялти в окупованому Криму) по сусідству з Лівадійським палацом на узбережжі Чорного моря Зеленська купила у квітні 2013 року за 163 893 доларів.

(ЖК «Імператор» у Лівадії, фото novostroy.info)

Про це свідчить декларація про доходи її чоловіка Володимира Зеленського та український реєстр прав на нерухоме майно.

Таким чином, вона придбала квартиру за ціною близько 1263 долари за квадратний метр.

Агентство зазначає, що у 2012 році, згідно з даними сайту нерухомості domik.ua, квартири в ЖК «Імператор» продавалися за ціною від 3500 до 4000 доларів за квадратний метр.

На іншому сайті, indoor-estate.ru, квартири в цьому будинку у 2012 році продавалися мінімум по 2800 долари за квадратний метр.

(ЖК «Імператор», фото Reuters)

«Кримський агент із нерухомості на умовах анонімності підтвердив, що квартири, порівнянні з квартирами в ЖК «Імператор», зазвичай продавалися в 2013 році за ціною від 2500 до 3000 доларів за квадратний метр, але ціна могла доходити й до 5000 доларів за метр», - йдеться в матеріалі.

У реєстрі прав на нерухоме майно Зеленська вказана чинним власником пентхаузу в Лівадії.

«Ця квартира була виставлена на продаж у квітні агентством нерухомості «Причал 82» за ціною 790 668 доларів, тобто за ціною, вчетверо більшою за ту, яку було заплачено 2013 року, або по 5 195 доларів за квадратний метр», - пише Reuters.

Агентство не змогло з'ясувати, чому квартиру 2013 року продали за ціною, значно нижчою за ринкову.

Зазначається, що ані Зеленський, ані його дружина не відповіли на прохання про коментар. Олександр Буряк, який продав квартиру, по телефону відмовив агентству в коментарі з цього приводу та не відповів на письмові питання.

Агентство звернулося за коментарем до олігарха Ігоря Коломойського, якого пов'язують із Зеленським.

«Коломойський висловив Reuters думку, що Буряк продав квартиру Зеленській дешево, оскільки його банк не мав ліквідності і йому необхідно було швидко отримати готівку. Він не навів доказів на підтвердження цієї думки», - йдеться в матеріалі.

О. Буряк - колишній депутат українського парламенту, який разом зі своїм братом Сергієм були контролюючими акціонерами Брокбізнесбанку, принаймні з 2010 року, поки вони не продали мажоритарний пакет акцій у середині 2013 року.

(брати Буряки)

Агентство зазначає, що неназвані колишні керівники Брокбізнесбанку перебувають під слідством за підозрою у привласненні грошей банку, починаючи з 2012 року. Водночас Reuters не може стверджувати, що під слідством перебуває саме Олександр Буряк. Сам він не відповів на питання з цього приводу.

Зазначається, що український Національний банк оголосив Брокбізнесбанк неліквідним 28 лютого 2014 року, через 10 місяців після продажу квартири Зеленській.

Reuters також повідомляє, що, за даними виборчої комісії, Буряк був спостерігачем від Зеленського у рідному місті шоумена, Кривому Розі, на виборах президента 2019 року.

Агентство пише, що в ході президентської кампанії Зеленський позиціонував себе як людину, що стоїть осторонь від заможної еліти українського бізнесу та політики. Однак описана угода з купівлі пентхаузу в ЖК «Імператор» показує, що родина Зеленського отримала вигоду від угоди з членом тієї самої заможної еліти.

Нагадаємо, Олександр Буряк був депутатом Верховної Ради 4-го, 5-го та 6-го скликань: спочатку від «Нашої України», а потім – від БЮТу. ЗМІ називали його одним з найбагатших тодішніх нардепів.


"ОБКОМ"

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01 Мая 2019 11:44

 

 

Вибори позаду. Ви готові вибачитися і прийняти вибачення за ті образи, якими ми усі так щиро ділилися один з одним впродовж цих перегонів?

Ні, тому що мої опоненти – це вороги України (18)

Я людина не злопам’ятна: помстилася, забанила - та й забула (2)

Так, бо Великдень незабаром (1)

Зарано миритися – восени ще Верховну Раду обирати (8)

Вибори показали, ху із ху в моєму оточенні – і цей досвід я запам’ятаю (18)

Живемо за «Гамлєтом»: не можна мстить, повинні ми любити всіх… бо кожний з них – народ (5)

А я примудрився ні з ким не посваритися (16)

Введите, пожалуйста, цифры с рисунка:
АРХИВ ГОЛОСОВАНИЙ

 