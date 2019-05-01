У російсько-білорусько-українській «Дружбі» мільйони тонн бруду

Загальний обсяг некондиційної російської нафти з високим вмістом хлорорганіки, що скупчилася в трубопроводах Росії, Білорусі, України та Польщі, оцінюється в 5 млн тонн, заявив журналістам у Гомелі перший заступник генерального директора - головний інженер ВАТ «Гомельтранснафта Дружба» Андрій Веріго.

«За попередньою оцінкою, загальний обсяг нафти, що не відповідає параметрам якості, в трубопроводах Росії, Білорусі, України та Польщі становив приблизно 5 млн тонн», - сказав А.Веріго, якого цитує агентство БелТА.

Раніше повідомлялося, за оцінкою концерну «Білнафтохім», в трубопроводах на території Білорусі накопичилося понад 1 млн тонн непридатної для переробки нафти з підвищеним вмістом хлорорганіки.

Питання подальшого використання, транспортування або утилізації неякісної нафти обговорювалися, зокрема 29-30 квітня на переговорах концерну «Білнафтохім» із Міненерго РФ і російськими компаніями-постачальниками. Про підсумки переговорів поки що не повідомляється.

Проблеми з якістю російської нафти були зафіксовані концерном «Білнафтохім» увечері 19 квітня. За даними концерну, вміст хлорорганічних сполук у що надходить нафтопроводом «Дружба» нафти Urals перевищував у десятки разів граничні значення за стандартом. За даними оператора польської ділянки нафтопроводу «Дружба» PERN вміст органічних хлоридів у російській нафті перевищив 300 мг/кг (ppm) за допустимої концентрації в 10 мг/кг (ppm).

У зв'язку з цим обидва білоруських НПЗ - ВАТ «Мозирський НПЗ» (Гомельська область) і ВАТ «Нафтан» (Вітебська область) - повідомили про загрозу пошкодження обладнання і майже на 50% скоротили обсяги нафтопереробки. Одночасно Білорусь зупинила транзит російської нафти в Європу в напрямку Польщі на вимогу PERN.

Через день український оператор південної ділянки «Дружби» через скарги споживачів на якість нафти зупинив транзит у напрямку Угорщини та Словаччини.

Міненерго Росії підтвердило факт забруднення російської нафти діхлоретаном - токсичною речовиною, що використовується як розчинник жирів і парафінів і має сильні корозійні властивості. За даними «Транснафти», забруднення сталося на ділянці Самара-Унеча. При Міненерго РФ створено комісію з розслідування ситуації.

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