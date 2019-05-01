МінТОТ: жителів ОРДЛО, які отримають паспорт РФ, доведеться позбавляти українських паспортів

Заступник міністра з тимчасово окупованих територій Юрій Гримчак заявляє, що метою видачі паспортів громадян РФ жителям непідконтрольних уряду окремих районів Донецької та Луганської областей є дестабілізація ситуації в регіоні та легалізація бойовиків.

При цьому він зазначив, що ті громадяни України, хто отримають такі паспорти, ризикують позбутися громадянства України. «Конституція України говорить, що українець повинен мати лише одне громадянство - громадянство України, тому ті люди, які отримуватимуть або отримують уже громадянство РФ, можуть втратити громадянство України», - сказав Ю.Гримчак в коментарі «5 каналу».

«І я думаю, що так треба буде робити - анулювати паспорти України, паспорти закордонні, внутрішні і так далі», - додав заступник міністра.

За його словами, видача російських паспортів жителям українського Донбасу призведе до того, що РФ у майбутньому матиме підстави заявити, що захищає на сході України своїх громадян. Також, за словами Ю. Гримчака, наявність паспорта РФ допоможе уникнути кримінального переслідування Україною співробітників окупаційної адміністрації т. зв. «ДНР» і «ЛНР».

Як повідомлялося, 24 квітня президент РФ Володимир Путін підписав указ «Про визначення в гуманітарних цілях категорій осіб, які мають право звернутися із заявами про прийом до громадянства РФ у спрощеному порядку». Згідно з указом, таке право отримують особи, які постійно проживають на територіях ОРДЛО.

За заявами російської влади, 29 квітня в Новошахтинську Ростовської області був відкритий і розпочав тестову роботу й нібито вже прийняв 80 заяв від жителів «ЛНР2 перший пункт видачі паспортів РФ. 30 квітня Центр видачі російських паспортів жителям «ДНР» відкрився в селі Покровському Неклинівського району Ростовської області. Центр працює у тестовому режимі.

Міністерство закордонних справ України висловлює рішучий протест через початок функціонування на території Ростовської області РФ центрів видачі паспортів РФ громадянам України, які проживають на тимчасово окупованих Росією територіях у Донецькій і Луганській областях України, і закликає міжнародне співтовариство не визнавати такі документи.