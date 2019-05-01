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Путін спростив отримання громадянства РФ для деяких українців

Президент РФ підписав черговий «паспортний» указ - про спрощений порядок отримання громадянства РФ для окремих категорій громадян України.


Указ «Про окремі категорії іноземних громадян та осіб без громадянства, які мають право звернутися із заявами про прийом до громадянства Російської Федерації у спрощеному порядку», опублікований на сайті Кремля 1 травня.

Зокрема, таке право дано громадянам України, які не мають громадянства (підданства) іншої держави, а також особам без громадянства, які народилися і постійно проживали на територіях окупованого Криму та м. Севастополя, які виїхали за межі зазначених територій до 18 березня 2014 року, а також їхнім дітям, в тому числі усиновленим, членам подружжя і батькам.

Крім того, громадянство РФ у спрощеному порядку можуть отримати громадяни України та особи без громадянства, які мають дозвіл на тимчасове проживання або дозвіл на проживання в РФ, посвідчення біженця, посвідчення про надання тимчасового притулку на території РФ.

Також під указ підпадають люди, які мають свідоцтво учасника «Державної програми зі сприяння добровільному переселенню до РФ співвітчизників, що проживають за кордоном, які постійно проживали на територіях окремих районів Донецької та Луганської областей України станом на 7 квітня 2014 року і 27 квітня 2014 року відповідно», а також їхні діти, дружини і батьки.

Крім того, в спрощеному порядку громадянство РФ може даватися іноземним громадянам і особам без громадянства, «які самі або родичі по прямій висхідній лінії, усиновителі або члени подружжя яких були піддані незаконній депортації з території Кримської АРСР, а також їхнім родичам по прямій низхідній лінії, усиновленим дітям і членам подружжя».

При цьому серед документів, які повинні подати зазначені категорії громадян України та особи без громадянства для отримання громадянства РФ, вказуються «документи, що підтверджують відсутність захворювання наркоманією та інфекційних захворювань, які становлять небезпеку для оточуючих» і сертифікат про відсутність ВІЛ-інфекції.

Однак ці документи не подаються тими, хто має дозвіл на тимчасове проживання в РФ, вид на проживання, посвідчення біженця, посвідчення про надання тимчасового притулку або свідоцтво учасника Держпрограми зі сприяння добровільному переселенню до РФ співвітчизників, що проживають за кордоном.

В указі передбачено, що термін розгляду заяв про прийняття до громадянства РФ і прийняття щодо них рішень не повинен перевищувати три місяці.

Указ набирає чинності з дня підписання.

Нагадаємо, 24 квітня Путін підписав указ про спрощений порядок отримання російського громадянства для жителів окупованих районів Донецької та Луганської областей.

27 квітня Путін заявив, що в Москві думають над тим, щоб надавати громадянство Росії у спрощеному порядку не тільки жителям ОРДЛО, але і всім українцям.


Українська правда

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01 Мая 2019 15:58

 

 

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Ні, тому що мої опоненти – це вороги України (20)

Я людина не злопам’ятна: помстилася, забанила - та й забула (2)

Так, бо Великдень незабаром (1)

Зарано миритися – восени ще Верховну Раду обирати (8)

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Живемо за «Гамлєтом»: не можна мстить, повинні ми любити всіх… бо кожний з них – народ (5)

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