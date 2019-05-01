У Зеленського кажуть, що Олена у Криму не живе

У прес-службі Зеленського стверджують, що квартира в Криму була придбана Оленою Зеленською в 2013 році за ринковою ціною.

Про це йдеться в заяві прес-служби щодо публікації агентства Reuters про те, що квартира в Лівадії була придбана за ціною, більш ніж удвічі нижчою за ринкову, повідомляє Українська правда.

«Нерухомість у Криму була придбана Оленою Зеленською, дружиною Володимира Зеленського, у квітні 2013 року, до незаконної анексії Криму, у повній відповідності з чинним законодавством України. Нерухомість була придбана за ринковою ціною. При цьому в Україні були сплачені всі обов‘язкові податки та збори», - зазначили в прес-службі. Договір купівлі-продажу нотаріально був зареєстрований у Києві.

Там підкреслили, що через незаконну анексію Криму Росією родина Зеленських ніколи не користувалася цією нерухомістю.

«Родина Зеленських має намір користуватися цією нерухомістю лише після обов’язкового повернення Криму в Україну. Таким чином, ця чергова вигадана «сенсація» - абсолютно безпідставна», - йдеться в заяві.

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