В окупованому Севастополі один «безсмертний полк» обікрав інший «безсмертний полк»

Зникло 500 портретів.

Севастопольське представництво руху «Безсмертний полк» залишилося без приблизно 500 портретів учасників Другої світової війни, які 30 квітня були вивезені з офісу організації на вулиці Одеській, 19.

Учасники руху розцінили це як крадіжку і викликали поліцію.

Про це повідомляє сайт Крим.Реалії з посиланням на севастопольський сайт ForPost.

«У нас є опис майна, яке перебувало в офісі, але відразу видно, що приблизно 500 портретів на штендерах зникли, інше дивитимемося за описом», – сказав журналістам голова севастопольського руху «Безсмертний полк» Василь Федорін, після того, як побував в офісі разом із поліцейськими.

У розкраданні портретів Федорін звинувачує Ніну Пруднікову, голову конкуруючої з його «Безсмертним полком» альтернативної організації з такою ж назвою. Нібито, саме її активісти організації бачили 30 квітня вранці.

Російські правоохоронні органи Криму публічно ситуацію зі зникненням портретів поки не коментували.

Рік тому севастопольські ЗМІ писали про конфлікт двох конкуруючих представництв «Безсмертного полку» в Севастополі, одне з яких очолює Василь Федорін, друге – Ніна Пруднікова.