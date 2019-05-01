 

01 мая

20:09

В окупованому Севастополі один «безсмертний полк» обікрав інший «безсмертний полк»

18:46

Воротар збірної України і донецького «Шахтаря» не вірить, що ще зіграє на «Донбас Арені»

18:19

У Зеленського кажуть, що Олена у Криму не живе

15:58

Путін спростив отримання громадянства РФ для деяких українців

14:58

Відсьогодні українці платитимуть за газ менше – і будуть отримувати пеню за невчасну оплату «комуналки»

14:28

МінТОТ: жителів ОРДЛО, які отримають паспорт РФ, доведеться позбавляти українських паспортів

13:42

У російсько-білорусько-українській «Дружбі» мільйони тонн бруду

11:44

Зеленська задешево придбала у Криму «імператорський» пентхауз у екс-нардепа від БЮТ - спостерігача від Зеленського на виборах (фото)

09:05

Мінстець пояснив, чому запустив у «Борисполі» Україну без Криму

08:19

Від сьогодні можна змінювати оператора без зміни номера телефону

08:05

Доба ООС: загинув один українській військовий, ще один отримав поранення

30 апреля

14:33

Офіційний результат виборів: переміг «художній керівник ТОВ «Квартал 95», суб’єкт висування – політична партія «Слуга народу»

12:37

«У Зеленського» кажуть, що у Зеленського «в голові вимальовується якийсь конструктор»

12:07

На Зеленського 9 травня на Красній площі Москви не чекають. Януковичу для безпеки буде наданий спеціальний танк (фото від джерел)

10:59

Окупанти знов влаштували родинам кримських татар озброєні «огляди»

09:00

У РФ чергова ДТП за участю київських мандрівників: 21 потерпілий, ще 33 пощастило у зіткненні з «КамАЗом»

08:22

Доба ООС: ще один «200-й» окупант мінімум

29 апреля

20:29

Поки Зеленський «надумає» щось «аналізувати», Порошенко встигне підписати закон про українську мову

18:28

Порошенко згадав, що якось давно вже не погрожував «відрубати руки тим, хто буде красти». Цього разу – красти «здобутки за 5 років»

17:27

Відповідь Зеленського надихнула кремлівського маніяка: Путін вже щось верзе про «спільне громадянство єдиного народу» України і РФ

16:40

Російсько-білорусько-українська «Дружба» чистіше не стала

14:50

В РФ вже почали витрачати 100 мільярдів на ОРДЛО-паспорти

13:35

Зеленському погрозливо натякнули з-за кремлівського паркану: у нас дуже довгі вуха

12:59

РФ налаштована дозволити транзит «підсанкційних» товарів із України - до самих глибин «євразійського світу»

07:29

Доба ООС: рашистські загарбники зазнали небойових втрат

28 апреля

14:49

Радикальні атеїсти намагалися зіпсувати свята і православним, і поліцейським, і прихожанам синагог

14:32

Синоптики прогнозують, що саджати картоплю у вихідні понеділок та вівторок українцям буде не перелюбки

12:40

Зеленський смажить у Бодрумі, «шумел-гремел посудою шалман» (фото, музичне вітання)

11:33

Головний бандит ОРЛО вважає, що Україні байдуже до загибелі 17 шахтарів

09:10

Зеленський готовий надати Путіну перелік «тих громадян України, яким у найближчий час стане дуже некомфортно у країні»

В окупованому Севастополі один «безсмертний полк» обікрав інший «безсмертний полк»

Зникло 500 портретів.


Севастопольське представництво руху «Безсмертний полк» залишилося без приблизно 500 портретів учасників Другої світової війни, які 30 квітня були вивезені з офісу організації на вулиці Одеській, 19.

Учасники руху розцінили це як крадіжку і викликали поліцію.

Про це повідомляє сайт Крим.Реалії з посиланням на севастопольський сайт ForPost.

«У нас є опис майна, яке перебувало в офісі, але відразу видно, що приблизно 500 портретів на штендерах зникли, інше дивитимемося за описом», – сказав журналістам голова севастопольського руху «Безсмертний полк» Василь Федорін, після того, як побував в офісі разом із поліцейськими.

У розкраданні портретів Федорін звинувачує Ніну Пруднікову, голову конкуруючої з його «Безсмертним полком» альтернативної організації з такою ж назвою. Нібито, саме її активісти організації бачили 30 квітня вранці.

Російські правоохоронні органи Криму публічно ситуацію зі зникненням портретів поки не коментували.

Рік тому севастопольські ЗМІ писали про конфлікт двох конкуруючих представництв «Безсмертного полку» в Севастополі, одне з яких очолює Василь Федорін, друге – Ніна Пруднікова.


"ОБКОМ"

Версия для печати  Версия для печати

01 Мая 2019 20:09

 

 

Вибори позаду. Ви готові вибачитися і прийняти вибачення за ті образи, якими ми усі так щиро ділилися один з одним впродовж цих перегонів?

Ні, тому що мої опоненти – це вороги України (20)

Я людина не злопам’ятна: помстилася, забанила - та й забула (2)

Так, бо Великдень незабаром (1)

Зарано миритися – восени ще Верховну Раду обирати (8)

Вибори показали, ху із ху в моєму оточенні – і цей досвід я запам’ятаю (22)

Живемо за «Гамлєтом»: не можна мстить, повинні ми любити всіх… бо кожний з них – народ (5)

А я примудрився ні з ким не посваритися (17)

Введите, пожалуйста, цифры с рисунка:
АРХИВ ГОЛОСОВАНИЙ

 