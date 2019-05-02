Доба ООС: поранено двох українських військових, знищено 5 загарбників

Про це повідомляє прес-центр Операції об'єднаних сил.

У зведенні станом на 07:00 2 травня говориться:

«1 травня збройні формування Російської Федерації 18 разів порушили режим припинення вогню, з них шість разів – із застосуванням заборонених Мінськими угодами 120 і 82 мм мінометів. Ворог також обстрілював наших захисників з гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї.

В районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання «Схід» противник 16 разів обстріляв позиції Об'єднаних сил:

двічі з 120 та 82 мм мінометів – біля населеного пункту ПІСКИ;

тричі з 82 мм мінометів, гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї – поблизу населених пунктів НОВОМИХАЙЛІВКА, КРАСНОГОРІВКА і МИКОЛАЇВКА;

вісім разів з гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї – біля населених пунктів НОВОТРОЇЦЬКЕ, МАР'ЇНКА, АВДІЇВКА, ПАВЛОПІЛЬ, НЕВЕЛЬСЬКЕ, ПІЩЕВИК, ВЕРХНЬОТОРЕЦЬКЕ і ШИРОКИНЕ;

тричі з великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї – біля населених пунктів ГРАНІТНЕ, ЛЕБЕДИНСЬКЕ і МИКОЛАЇВКА.

В районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання «Північ» позиції наших захисників були обстріляні двічі:

з 82 мм мінометів, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї – в районі населеного пункту ПІВДЕННЕ;

з стрілецької зброї – біля населеного пункту СТАНИЦЯ ЛУГАНСЬКА.

Внаслідок обстрілів двоє військовослужбовців Об'єднаних сил отримали поранення.

На кожний обстріл противник отримав адекватну відповідь. За даними розвідки Об'єднаних сил, 1 квітня п'ятьох окупантів було знищено, ще двох – поранено.

Від початку поточної доби ворог чотири рази обстріляв позиції Об'єднаних сил в районі відповідальності оперативно-тактичного угрупування «Схід»:

двічі з гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів – біля міста МАР'ЇНКА;

з ручних протитанкових гранатометів та великокаліберних кулеметів – біля села ЛЕБЕДИНСЬКЕ;

з великокаліберних кулеметів – поблизу населеного пункту ПАВЛОПІЛЬ.

Втрат серед військовослужбовців Об'єднаних сил немає. На кожний обстріл противник отримав адекватну відповідь, втрати ворога уточнюються».