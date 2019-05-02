 

02 мая

12:44

Місія ООН: за 5 років після подій в Одесі нікого не притягнуто до відповідальності

11:03

Ідея перетворити дебати на шоу на стадіоні з’явилася у Зеленського під час шоу на стадіоні

10:09

Зранку в Одесі все спокійно, але зграя вже тут: Допа, Мураєв і «сука православна» (фото)

08:45

«Перша кінна» Порошенка: перевзуваємо підкови на скаку

07:27

Доба ООС: поранено двох українських військових, знищено 5 загарбників

01 мая

23:06

МЗС вимагає від Путіна скасування його «нікчемного» указу

20:09

В окупованому Севастополі один «безсмертний полк» обікрав інший «безсмертний полк»

18:46

Воротар збірної України і донецького «Шахтаря» не вірить, що ще зіграє на «Донбас Арені»

18:19

У Зеленського кажуть, що Олена у Криму не живе

15:58

Путін спростив отримання громадянства РФ для деяких українців

14:58

Відсьогодні українці платитимуть за газ менше – і будуть отримувати пеню за невчасну оплату «комуналки»

14:28

МінТОТ: жителів ОРДЛО, які отримають паспорт РФ, доведеться позбавляти українських паспортів

13:42

У російсько-білорусько-українській «Дружбі» мільйони тонн бруду

11:44

Зеленська задешево придбала у Криму «імператорський» пентхауз у екс-нардепа від БЮТ - спостерігача від Зеленського на виборах (фото)

09:05

Мінстець пояснив, чому запустив у «Борисполі» Україну без Криму

08:19

Від сьогодні можна змінювати оператора без зміни номера телефону

08:05

Доба ООС: загинув один українській військовий, ще один отримав поранення

30 апреля

14:33

Офіційний результат виборів: переміг «художній керівник ТОВ «Квартал 95», суб’єкт висування – політична партія «Слуга народу»

12:37

«У Зеленського» кажуть, що у Зеленського «в голові вимальовується якийсь конструктор»

12:07

На Зеленського 9 травня на Красній площі Москви не чекають. Януковичу для безпеки буде наданий спеціальний танк (фото від джерел)

10:59

Окупанти знов влаштували родинам кримських татар озброєні «огляди»

09:00

У РФ чергова ДТП за участю київських мандрівників: 21 потерпілий, ще 33 пощастило у зіткненні з «КамАЗом»

08:22

Доба ООС: ще один «200-й» окупант мінімум

29 апреля

20:29

Поки Зеленський «надумає» щось «аналізувати», Порошенко встигне підписати закон про українську мову

18:28

Порошенко згадав, що якось давно вже не погрожував «відрубати руки тим, хто буде красти». Цього разу – красти «здобутки за 5 років»

17:27

Відповідь Зеленського надихнула кремлівського маніяка: Путін вже щось верзе про «спільне громадянство єдиного народу» України і РФ

16:40

Російсько-білорусько-українська «Дружба» чистіше не стала

14:50

В РФ вже почали витрачати 100 мільярдів на ОРДЛО-паспорти

13:35

Зеленському погрозливо натякнули з-за кремлівського паркану: у нас дуже довгі вуха

12:59

РФ налаштована дозволити транзит «підсанкційних» товарів із України - до самих глибин «євразійського світу»

Доба ООС: поранено двох українських військових, знищено 5 загарбників

Про це повідомляє прес-центр Операції об'єднаних сил.


У зведенні станом на 07:00 2 травня говориться:

«1 травня збройні формування Російської Федерації 18 разів порушили режим припинення вогню, з них шість разів – із застосуванням заборонених Мінськими угодами 120 і 82 мм мінометів. Ворог також обстрілював наших захисників з гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї.

В районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання «Схід» противник 16 разів обстріляв позиції Об'єднаних сил:

двічі з 120 та 82 мм мінометів – біля населеного пункту ПІСКИ;

тричі з 82 мм мінометів, гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї – поблизу населених пунктів НОВОМИХАЙЛІВКА, КРАСНОГОРІВКА і МИКОЛАЇВКА;

вісім разів з гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї – біля населених пунктів НОВОТРОЇЦЬКЕ, МАР'ЇНКА, АВДІЇВКА, ПАВЛОПІЛЬ, НЕВЕЛЬСЬКЕ, ПІЩЕВИК, ВЕРХНЬОТОРЕЦЬКЕ і ШИРОКИНЕ;

тричі з великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї – біля населених пунктів ГРАНІТНЕ, ЛЕБЕДИНСЬКЕ і МИКОЛАЇВКА.

В районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання «Північ» позиції наших захисників були обстріляні двічі:

з 82 мм мінометів, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї – в районі населеного пункту ПІВДЕННЕ;

з стрілецької зброї – біля населеного пункту СТАНИЦЯ ЛУГАНСЬКА.

Внаслідок обстрілів двоє військовослужбовців Об'єднаних сил отримали поранення.

На кожний обстріл противник отримав адекватну відповідь. За даними розвідки Об'єднаних сил, 1 квітня п'ятьох окупантів було знищено, ще двох – поранено.

Від початку поточної доби ворог чотири рази обстріляв позиції Об'єднаних сил в районі відповідальності оперативно-тактичного угрупування «Схід»:

двічі з гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів – біля міста МАР'ЇНКА;

з ручних протитанкових гранатометів та великокаліберних кулеметів – біля села ЛЕБЕДИНСЬКЕ;

з великокаліберних кулеметів – поблизу населеного пункту ПАВЛОПІЛЬ.

Втрат серед військовослужбовців Об'єднаних сил немає. На кожний обстріл противник отримав адекватну відповідь, втрати ворога уточнюються».


"ОБКОМ"

Версия для печати  Версия для печати

02 Мая 2019 07:27

 

 

Вибори позаду. Ви готові вибачитися і прийняти вибачення за ті образи, якими ми усі так щиро ділилися один з одним впродовж цих перегонів?

Ні, тому що мої опоненти – це вороги України (22)

Я людина не злопам’ятна: помстилася, забанила - та й забула (2)

Так, бо Великдень незабаром (1)

Зарано миритися – восени ще Верховну Раду обирати (8)

Вибори показали, ху із ху в моєму оточенні – і цей досвід я запам’ятаю (26)

Живемо за «Гамлєтом»: не можна мстить, повинні ми любити всіх… бо кожний з них – народ (5)

А я примудрився ні з ким не посваритися (17)

Введите, пожалуйста, цифры с рисунка:
АРХИВ ГОЛОСОВАНИЙ

 