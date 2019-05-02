 

02 мая

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08:45

«Перша кінна» Порошенка: перевзуваємо підкови на скаку

07:27

Доба ООС: поранено двох українських військових, знищено 5 загарбників

01 мая

23:06

МЗС вимагає від Путіна скасування його «нікчемного» указу

20:09

В окупованому Севастополі один «безсмертний полк» обікрав інший «безсмертний полк»

18:46

Воротар збірної України і донецького «Шахтаря» не вірить, що ще зіграє на «Донбас Арені»

18:19

У Зеленського кажуть, що Олена у Криму не живе

15:58

Путін спростив отримання громадянства РФ для деяких українців

14:58

Відсьогодні українці платитимуть за газ менше – і будуть отримувати пеню за невчасну оплату «комуналки»

14:28

МінТОТ: жителів ОРДЛО, які отримають паспорт РФ, доведеться позбавляти українських паспортів

13:42

У російсько-білорусько-українській «Дружбі» мільйони тонн бруду

11:44

Зеленська задешево придбала у Криму «імператорський» пентхауз у екс-нардепа від БЮТ - спостерігача від Зеленського на виборах (фото)

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Мінстець пояснив, чому запустив у «Борисполі» Україну без Криму

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Доба ООС: загинув один українській військовий, ще один отримав поранення

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Офіційний результат виборів: переміг «художній керівник ТОВ «Квартал 95», суб’єкт висування – політична партія «Слуга народу»

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«У Зеленського» кажуть, що у Зеленського «в голові вимальовується якийсь конструктор»

12:07

На Зеленського 9 травня на Красній площі Москви не чекають. Януковичу для безпеки буде наданий спеціальний танк (фото від джерел)

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Доба ООС: ще один «200-й» окупант мінімум

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Поки Зеленський «надумає» щось «аналізувати», Порошенко встигне підписати закон про українську мову

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Порошенко згадав, що якось давно вже не погрожував «відрубати руки тим, хто буде красти». Цього разу – красти «здобутки за 5 років»

17:27

Відповідь Зеленського надихнула кремлівського маніяка: Путін вже щось верзе про «спільне громадянство єдиного народу» України і РФ

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Зеленському погрозливо натякнули з-за кремлівського паркану: у нас дуже довгі вуха

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РФ налаштована дозволити транзит «підсанкційних» товарів із України - до самих глибин «євразійського світу»

«Перша кінна» Порошенка: перевзуваємо підкови на скаку

Коней на переправі вже міняємо - хлопців запрягаємо.


Один з головних скандальних соратників Петра Порошенка, першій замголови фракції БПП у Верховної Раді Ігор Кононенко (якого давно кличуть «командуючим Першої кінної армією Президента») в інтерв’ю виданню «Сегодня» розповів про помилки, досягнення та майбутнє, та і взагалі – «за життя» і Порошенка.

(I. Кононенко)

Зокрема (цитуємо мовою видання «Сегодня»):

«C»: Что дальше? Говорят, создадите проевропейскую партию, которую возглавит Порошенко.

ІК: Это предмет дискуссий внутри партии. Между первым и вторым туром абсолютно неожиданно нас стали поддерживать, и к нам готовы присоединиться новые люди, которые до этого занимали нейтральную позицию или даже критиковали нас. Причем не «за Порошенко», а на основе идеологических принципов по стратегическому вектору движения страны. Поэтому волну, которая пошла, мы намерены удержать. Сейчас наша команда проводит работу над ошибками, результат выборов показал, где у нас слабые места. Мы готовимся к съезду. Могу проанонсировать полную перезагрузку нашей партийной вертикали, исходя как раз из идеологических принципов. Сегодня мы, по сути, единственная в чистом виде идеологическая партия.

«C»: Нужно ли сейчас создавать новую партию? Не поздно? Парламентские выборы не за горами.

ІК: Два года назад велись переговоры о создании объединенной партии на тех же принципах. Но они не увенчались успехом. Сейчас Петр Порошенко анонсировал, что мы хотим объединить все проевропейские силы. Всех общественных деятелей и организации, политиков и экспертов, которые исповедуют те же принципы, что и мы, приглашаем совместно идти на выборы.

«C»: Вас называют серым кардиналом Петра Порошенко.

ІК:… У нас журналисты иногда любят раздувать из мухи слона» (кінець цитати).

Від «Обкому»: Шановний п. Коненко! Ну до чого тут слон? Тільки тому, що ця тварина теж сірого кольору – як той кардинал? Треба було так: «У нас журналисты иногда любят раздувать из мухи коня».

ДИВ. ТАКОЖ: У «Борисполі» затримано екс-нардепа Крючкова, якого екстрадували до України


"ОБКОМ"

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02 Мая 2019 08:45

 

 

Вибори позаду. Ви готові вибачитися і прийняти вибачення за ті образи, якими ми усі так щиро ділилися один з одним впродовж цих перегонів?

Ні, тому що мої опоненти – це вороги України (22)

Я людина не злопам’ятна: помстилася, забанила - та й забула (2)

Так, бо Великдень незабаром (1)

Зарано миритися – восени ще Верховну Раду обирати (8)

Вибори показали, ху із ху в моєму оточенні – і цей досвід я запам’ятаю (26)

Живемо за «Гамлєтом»: не можна мстить, повинні ми любити всіх… бо кожний з них – народ (5)

А я примудрився ні з ким не посваритися (17)

Введите, пожалуйста, цифры с рисунка:
АРХИВ ГОЛОСОВАНИЙ

 