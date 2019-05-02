«Перша кінна» Порошенка: перевзуваємо підкови на скаку

Коней на переправі вже міняємо - хлопців запрягаємо.

Один з головних скандальних соратників Петра Порошенка, першій замголови фракції БПП у Верховної Раді Ігор Кононенко (якого давно кличуть «командуючим Першої кінної армією Президента») в інтерв’ю виданню «Сегодня» розповів про помилки, досягнення та майбутнє, та і взагалі – «за життя» і Порошенка.

(I. Кононенко)

Зокрема (цитуємо мовою видання «Сегодня»):

«C»: Что дальше? Говорят, создадите проевропейскую партию, которую возглавит Порошенко.

ІК: Это предмет дискуссий внутри партии. Между первым и вторым туром абсолютно неожиданно нас стали поддерживать, и к нам готовы присоединиться новые люди, которые до этого занимали нейтральную позицию или даже критиковали нас. Причем не «за Порошенко», а на основе идеологических принципов по стратегическому вектору движения страны. Поэтому волну, которая пошла, мы намерены удержать. Сейчас наша команда проводит работу над ошибками, результат выборов показал, где у нас слабые места. Мы готовимся к съезду. Могу проанонсировать полную перезагрузку нашей партийной вертикали, исходя как раз из идеологических принципов. Сегодня мы, по сути, единственная в чистом виде идеологическая партия.

«C»: Нужно ли сейчас создавать новую партию? Не поздно? Парламентские выборы не за горами.

ІК: Два года назад велись переговоры о создании объединенной партии на тех же принципах. Но они не увенчались успехом. Сейчас Петр Порошенко анонсировал, что мы хотим объединить все проевропейские силы. Всех общественных деятелей и организации, политиков и экспертов, которые исповедуют те же принципы, что и мы, приглашаем совместно идти на выборы.

«C»: Вас называют серым кардиналом Петра Порошенко.

ІК:… У нас журналисты иногда любят раздувать из мухи слона» (кінець цитати).

Від «Обкому»: Шановний п. Коненко! Ну до чого тут слон? Тільки тому, що ця тварина теж сірого кольору – як той кардинал? Треба було так: «У нас журналисты иногда любят раздувать из мухи коня».

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