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Сьогодні в Одесі проходять заходи з приводу 5-річчя подій 2 травня 2014 р.


Як повідомляє Dumskaya поки ще у місті все спокійно (мовою видання):

«На Куликовом поле пока все спокойно. Много полиции и военнослужащих Нацгвардии, прилегающие улицы перекрыты. С утра территорию площади и зеленую зону проверили на предмет взрывных устройств.

С утра здесь уже побывало несколько пророссийских политиков — депутат горсовета Александр Орлов, нардепы Михаил Добкин, Евгений Мураев и Вадим Новинский.

(з трояндами – нардеп Допа)

(з трояндами – нардепи Мураєв, В. «СукаПрав» Новинський и ще щось поруч)

Людей, пришедших почтить память погибших, пропускают свободно, но проверяют металлоискателями. Правда, проход на площадь (фильтрационный пункт) только один.

Усиленные меры безопасности приняты по всей области. Полиция контролирует въезд в регион и город. Всего в обеспечении правопорядка задействовано больше 2 тысяч правоохранителей» (кінець цитати).


"ОБКОМ"

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02 Мая 2019 10:09

 

 

Вибори позаду. Ви готові вибачитися і прийняти вибачення за ті образи, якими ми усі так щиро ділилися один з одним впродовж цих перегонів?

Ні, тому що мої опоненти – це вороги України (22)

Я людина не злопам’ятна: помстилася, забанила - та й забула (2)

Так, бо Великдень незабаром (1)

Зарано миритися – восени ще Верховну Раду обирати (8)

Вибори показали, ху із ху в моєму оточенні – і цей досвід я запам’ятаю (26)

Живемо за «Гамлєтом»: не можна мстить, повинні ми любити всіх… бо кожний з них – народ (5)

А я примудрився ні з ким не посваритися (17)

Введите, пожалуйста, цифры с рисунка:
АРХИВ ГОЛОСОВАНИЙ

 