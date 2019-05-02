Зранку в Одесі все спокійно, але зграя вже тут: Допа, Мураєв і «сука православна» (фото)

Сьогодні в Одесі проходять заходи з приводу 5-річчя подій 2 травня 2014 р.

Як повідомляє Dumskaya поки ще у місті все спокійно (мовою видання):

«На Куликовом поле пока все спокойно. Много полиции и военнослужащих Нацгвардии, прилегающие улицы перекрыты. С утра территорию площади и зеленую зону проверили на предмет взрывных устройств.

С утра здесь уже побывало несколько пророссийских политиков — депутат горсовета Александр Орлов, нардепы Михаил Добкин, Евгений Мураев и Вадим Новинский.

(з трояндами – нардеп Допа)

(з трояндами – нардепи Мураєв, В. «СукаПрав» Новинський и ще щось поруч)

Людей, пришедших почтить память погибших, пропускают свободно, но проверяют металлоискателями. Правда, проход на площадь (фильтрационный пункт) только один.

Усиленные меры безопасности приняты по всей области. Полиция контролирует въезд в регион и город. Всего в обеспечении правопорядка задействовано больше 2 тысяч правоохранителей» (кінець цитати).