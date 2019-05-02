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Ідея перетворити дебати на шоу на стадіоні з’явилася у Зеленського під час шоу на стадіоні

Нам усім пощастило, що ця ідея у Зеленського не виникла під час «корпоративу» у ресторані або сауні.


У березні 2019 р., під час концертного туру «Кварталу» Володимир Зеленський запропонував своїй команді провести дебати з Петром Порошенком на стадіоні. Про це розповів cценарист «Слуги народу» Юрій Костюк в інтерв’ю Українській правді.

«Володимир казав: нам потрібно думати про формат, ми точно розуміли, що це не студія. В кінці березня «Квартал» поїхав Україною з концертами. І пам'ятаю, був концерт у «Дніпро-арені», ми стояли за кулісами, спустився Володимир і каже: «Я зрозумів, де варто робити дебати. На стадіоні», - сказав Костюк.

Також сценарист серіалу розповів, як у команди Зеленського виникла ідея записати відео-запрошення на дебати.

«Ще перед першим туром у нас виникла ця історія. Рішення записати відео-запрошення на «Олімпійському» народжувалося вже у штабі Зеленського, в обід придумали – вже зранку записали», - зазначив Костюк.

За його словами, у команді Зеленського «на 90% думали, що Порошенко відмовиться».

Також Костюк розповів, як Зеленський готувався до дебатів.

«До дебатів Зеленський готувався зі своїм штабом. Можна сказати, що він готувався до них впродовж всієї кампанії, тут майже щодня відбувалися експертні наради з усіх можливих питань. І так чи інакше це також прокачка. Перед самими дебатами Володимир мав просто сісти, самостійно систематизувати інформацію і власне готуватися до запитань опонента», - розповів Костюк.

Від «Обкому»: Якщо шоумену нема чого робити – чому б і 3 місяця сценарій дебатів не зубрити?

ДИВ. ТАКОЖ: Шануймося… Чи ми того варті?


"ОБКОМ"

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02 Мая 2019 11:03

 

 

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Ні, тому що мої опоненти – це вороги України (22)

Я людина не злопам’ятна: помстилася, забанила - та й забула (2)

Так, бо Великдень незабаром (1)

Зарано миритися – восени ще Верховну Раду обирати (8)

Вибори показали, ху із ху в моєму оточенні – і цей досвід я запам’ятаю (26)

Живемо за «Гамлєтом»: не можна мстить, повинні ми любити всіх… бо кожний з них – народ (5)

А я примудрився ні з ким не посваритися (17)

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АРХИВ ГОЛОСОВАНИЙ

 