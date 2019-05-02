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Син Авакова зіграв весілля в Італії. Чи був тамадою російський телешоумен Соловйов, або хтось інший з сусідів «по Комо» - таємниця

Рюкзаками, мабуть, порожні пляшки з-під «valpolicella» та «montepulciano d’Abruzzo» з вілли на березі о. Комо виносили…


В Італії на березі озера Комо пройшло весілля сина міністра внутрішніх справ України Арсена Авакова Олександра, повідомляє Gazeta.ua.

Гостям на святі заборонили приходити з камерами і робити знімки з церемонії. Весілля відбулося на віллі «Ерба» в місті Черноббіо. Віллу можна орендувати для проведення весільних церемоній. У 2004 р. тут проходили зйомки голлівудського фільму «Дванадцять друзів Оушена», а виконавиця Гвен Стефані знімала кліп Cool.

(вілла російського телевізійного пропагандиста Володимира Соловйова на березі озера Комо, фото Navalny)

Як відомо, син міністра внутрішніх справ України Арсена Авакова Олександр набув популярності як фігурант так званої «справи рюкзаків» (див. Из-за клоунады с делом о «рюкзаках сына Авакова» Аваков-папа и других судей называет «клоунами» - «Обком»). Восени 2017р. детективи Національного антикорупційного бюро України затримали сина Арсена Авакова Олександра за звинуваченням у розтраті понад 14 млн грн при закупівлі рюкзаків для потреб МВС. За місяць суд відпустив Олександра Авакова під особисте зобов'язання. А також скасував арешт на його майно.

ДИВ. ТАКОЖ: Палаццо Авакова в Італії («Наші гроші»)


"ОБКОМ"

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02 Мая 2019 14:00

 

 

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Вибори показали, ху із ху в моєму оточенні – і цей досвід я запам’ятаю (28)

Живемо за «Гамлєтом»: не можна мстить, повинні ми любити всіх… бо кожний з них – народ (5)

А я примудрився ні з ким не посваритися (17)

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