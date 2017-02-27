АМКУ розслідує змову на тендері щодо реконструкції Шулявського мосту

Так з часом Антимонопольний комітет і до проекту «Гіркарка» - шляхопроводу «Володимирська гірка – арка Дружби народів» – добереться…

Одразу дві компанії «Укрбуду» брали участь у тендері щодо реконструкції у Києві Шулявського мосту, в результаті чого одна із цих компаній-переможців отримала 600 мільйонів гривень на виконання робіт із ремонту. Про це йдеться у матеріалі «Економічної правди» «Не одним Шулявським мостом: як Укрбуд «розпиляв» 3 мільярди державних коштів».

Так, зазначену суму грошей розіграли між собою «Північно-український будівельний альянс» і ТОВ «Спецбуд-Плюс». Обидві компанії входять до корпорації «Укрбуд».

У результаті такого конкурсу, що супроводжувався численними порушеннями, 600 млн грн отримала компанія «Північно-український будівельний альянс». Ця компанія належить помічникові народного депутата Максима Микитася Андрію Якусевичу.

Варто зазначити, що раніше ці ж компанії брали участь у тендерах на будівництво корпусу Національного інституту серцево-судинної хірургії ім. М.М. Амосова (очікувана вартість 2,8 млрд грн) і реконструкцію гімназії № 59 імені О.М. Бойченка в Голосіївському районі (175 млн грн).

У результаті цих двох тендерів «Укрбуд» порушила антимонопольне законодавство сумарно на 3 млрд грн.

Тому конкурс на ремонт Шулявського мосту також привернув увагу Антимонопольного комітету, який розпочав власне дослідження щодо змови на конкурсі між двома вказаними компаніями.

Зазначається, що ці компанії під час участі в тендерах порушили закон, адже окрім спільного входження в корпорацію «Укрбуд»:

- мають одну адресу та засоби зв’язку;

- використовували однакову IP-адресу для податкового звітування та для входження до електронних кабінетів системи «Клієнт-Банк»;

- надавали одна одній фінансову допомогу;

- надіслали файли із тендерними пропозиціями, які мають однакові властивості;

- мають банківські гарантії від одного банку, видані в один день та з послідовною реєстраційною нумерацією.

Щодо тендерів на будівництво корпусу Національного інституту серцево-судинної хірургії та реконструкцію гімназії – з цього приводу 6 травня пройде чергове засідання.

Щодо «розпилу» цими ж компаніями 600 млн грн коштів на тендері щодо Шулявського мосту також має відбутись засідання, і якщо у компаній не з’являться аргументи на власний захист – на них очікують штрафи у розмірі до 10% доходу за останній звітній рік і заборона брати участь у тендерних процедурах наступні 3 роки.

Нагадаємо:

Шулявський міст частково обвалився 27 лютого 2017 року.

У липні 2018 року КМДА затвердила проект реконструкції транспортної розв'язки на перетині проспекту Перемоги з вулицею Гетьмана, який передбачає будівництво транспортної розв'язки з трьома з'їздами.

Загальна кошторисна вартість будівництва станом на червень 2018 року становила 830 мільйонів гривень.

У серпні 2018-го у КМДА повідомили, що проект реконструкції Шулявського шляхопроводу із реверсивним розподільним кільцем, відомий як «розв’язка Петрука», було відхилено через невідповідність чинним державним будівельним нормам.

За даними розслідування програми «Схеми», право ремонтувати київський Шулявський міст у непрозорому за конкуренцією тендері отримала фірма, пов’язана із нардепом Максимом Микитасем – відомим столичним забудовником, який є екс-керівником корпорації «Укрбуд».

У листопаді 2018 року КМДА звернулася до уряду з проханням дозволити здійснити 100% передоплату коштів компанії «Північно-український будівельний альянс» для проведення робіт з реконструкції Шулявського шляхопроводу в розмірі 598,5 мільйона гривень.

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